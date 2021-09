El PP exige soluciones para el alcantarillado en Peña de Las Águilas

El portavoz y presidente del Partido Popular de Elche, Pablo Ruz, reclamó ayer el alcantarillado prometido para la pedanía de la Peña las Águilas tras una visita para atender y escuchar las reivindicaciones de unos vecinos que, dijo, «se sienten abandonados por el gobierno municipal de PSOE y Compromís».

Ruz declaró que «desde el Partido Popular exigimos a Carlos González la culminación, de una vez por todas, del alcantarillado, una petición que lleva años sin ser atendida, pero no solo es el alcantarillado, también nos muestran su preocupación respecto a la ausencia del alumbrado público en los caminos; el cierre del centro social, la ausencia de actividades, el descuido del Parque San Jaime; así como el mantenimiento adecuado de esta pedanía esencial para Elche».

El portavoz dijo que «los vecinos están hartos de promesas incumplidas, cansados de las mentiras de Carlos González y del PSOE. Es un clamor lo del alcantarillado. Fuimos nosotros quienes iniciamos la instalación y no se ha hecho prácticamente nada en los dos últimos años de PSOE y Compromís en el gobierno». Pablo Ruz dijo que «Carlos González no puede seguir dando la espalda a los ilicitanos de nuestras pedanías. Le invitamos a que deje de lado el sectarismo y escuche a los ilicitanos. Nos lo dicen los vecinos, el alcalde no conoce la realidad del Camp d’Elx».