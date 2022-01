Criptomonedas y metaverso para el resurgir de Carrús

Iniciativa privada. Una criptomoneda con el nombre de CarrusCoin, un directorio virtual de comercios, el fomento del turismo inmobiliario y hasta la compra de una parcela en el metaverso componen la estrategia que se ha lanzando desde el Club de Talentos para que Carrús deje de ser el barrio más pobre para Hacienda.

Carrús lleva años soportando el estigma de ser el barrio más pobre de España para la Agencia Tributaria. Aunque el alcalde de Elche, Carlos González, ha negado esto en reiteradas ocasiones al asegurar que la estadística no se corresponde con la situación real, y ha planteado propuestas para su revitalización, algunas que finalmente no se harán, como llevar allí el Palacio de Congresos, lo cierto es que este sambenito acaba calando. Simplemente basta con observar los artículos que han publicado medios nacionales, que no han dudado en enviar a sus cronistas para que se den una vuelta por las calles de Carrús y narren lo que se encuentran.

Ante esta negativa situación, el ingeniero y experto en educación financiera de Elche Alejandro Gris, fundador del Club de Talentos, ha trazado un plan que busca acabar con el estigma que arrastra el barrio ilicitano. Este proyecto se sostiene en cinco acciones iniciales, que van desde la creación de un directorio virtual de comercios hasta la puesta en circulación de una criptomoneda asociada a Carrús. Para el medio y el largo plazo se estudian otras actuaciones. La más llamativa de esta segunda tanda es la compra de una parcela en el metaverso que marcará la evolución del mundo digital y bautizarla con el nombre del enclave ilicitano. «Esto es más ambicioso. Todo se va a dirigir al metaverso y tener una parcela en esa vida paralela puede dar mucho rendimiento. El futuro está ahí», sostiene Gris.

«Los inversores tienen interés en comprar pisos en Carrús porque ofrece una rentabilidad alta» «Llevar a cabo el proyecto para una iniciativa privada es difícil, el Ayuntamiento puede aportar mucho» Alejandro gris, experto en educación financiera

Corto plazo

Antes de que este universo digital funcione a pleno rendimiento se pondrán en marcha las cinco acciones que ya están al alcance de la mano. La primera de ellas pasa por la creación de un portal web a modo de directorio con el que se dará visibilidad a los comercios de Carrús. En este portal también se añadirán noticias y entrevistas con los residentes. «Solo con que los comercios vendieran en internet ya declararían más ingresos y pagarían más impuestos, lo que mejoraría la posición en la clasificación de la Agencia Tributaria, asegura el propio experto en educación financiera, quien ya se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento ilicitano para que se sume al proyecto.

La segunda acción de esta iniciativa pasa por realizar charlas sobre educación financiera en los colegios e institutos del barrio. Esta formación se podría extender a los establecimientos para compartir con ellos nociones sobre comercio digital. Fomentar la inversión en Carrús a través del turismo inmobiliario también forma parte de la hoja de ruta. «Yo me dedico a este tipo de turismo y atraigo a muchos inversores al barrio, porque tiene una rentabilidad muy alta», desvela Gris.

El Centro de Congresos de Elche acogió a mediados de septiembre del pasado año la primera edición del Congreso de Educación Financiera para Familias, un encuentro que nació con el objetivo de contribuir en la mejora de las economías domésticas. Dentro del plan actual de reflotar la imagen de Carrús, el propósito es llevar la segunda edición de este congreso al barrio, para lo que se espera que el Ayuntamiento facilite alguna instalación.

La quinta y última de las primeras acciones que se quieren emprender es la del lanzamiento de una criptomoneda, que ha sido bautizada con el nombre de CarrusCoin. Esta moneda virtual se regalará a todos los habitantes del barrio e irá acompañada de una campaña que buscará el crecimiento de su valor. «Hemos sufragado todos los gastos y regalaremos 70.000 CarrusCoin. Cuanta más gente la compre, más aumentará su valor», concluye Gris, quien en este sentido también espera la aportación del Ayuntamiento en forma de liquidez.