¿Quién ha dicho en Elche más industria y menos burocracia?

El presidente del Partido Popular de Elche, Pablo Ruz, junto con Alejandro Morant vicesecretario de política, Juan de Dios Navarro, Diputado Provincial y Sergio Rodríguez vicesecretario de comunicación se han reunido con el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, el ilicitano Joaquín Martínez, recientemene desginado en el cargo, y con Salvador Navarro, vicepresidente de CEOE para abordar los retos que el municipio de Elche tiene que emprender para ser referente en el sector empresarial e industrial.

Ruz ha declarado que “es fundamental escuchar a aquellos que generan empleo y riqueza, es fundamental tomar nota de los consejos y recomendaciones de los que han hecho nuestra tierra, una tierra de oportunidades, aquellos que construyen sociedad y futuro”.

“Es inadmisible que llevemos 6 años esperando a que se produzca la ampliación del parque empresarial, 6 años en los que las promesas de Carlos González no se han materializado. Que no se haya producido después de tantos años esta ampliación tiene consecuencias gravísimas para nuestro municipio, hablamos de que se están perdiendo oportunidades de inversión en nuestra tierra, oportunidades de crear mas empleo y riqueza” – Ruz continuaba- “PSOE y Compromís han demostrado que no están a la altura de las circunstancias. Cuando una pandemia ha azotado nuestra forma de vida, que ha hecho que muchos negocios hayan tenido que cerrar, su política fiscal ha sido mantener una presión fiscal de las mas altas de la provincia”.

“Desde el Partido Popular de Elche les hemos trasladado tres objetivos que, cuando gobernemos la ciudad de Elche, pondremos en marcha. En primer lugar, bajaremos los impuestos, es la mejor política que puede haber y entre ellos estará la bonificación máxima del impuesto de actividades económicas. En segundo lugar, reduciremos al máximo la burocracia. Es inadmisible que aquellos que quieren generar empleo y riqueza tengan que esperar años a que se les autorice para emprender negocios. Y, en tercer lugar, trabajaremos para general suelo industrial. Elche necesita suelo industrial, necesita ser competitiva y evitar que las empresas se vayan a otros territorios. La falta de suelo es una carencia que es urgente solucionar, por eso, trabajaremos desde el primer momento para generar ese suelo industrial amplio y de calidad que favorezca la implantación de empresas en nuestro municipio”.

Ayer miércoles, el alcalde de Elche se acercó al Parque Tecnológico que promueve la empresa pública Pimesa para asegurar que en breve plazo de tiempo se asentarán dos negocios en el primer bloque, que está acabado, y que existen otras quince industrias interesadas. Añadió que el Ayuntamiento de Elche ha desestimado proyectos que se querían implantar en el edificio porque no se ajustaban a los objetivos municipales.