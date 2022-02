El alcalde Elche se aferra a tener la Dama en Elche para el 125 aniversario pese a la negativa de Cultura

La negativa del Ministerio de Cultura a ceder la Dama de Elche por ver riesgos en el traslado y en el cambio de humedad no ha frenado todavía el empeño del alcalde, Carlos González, en conseguir el préstamo temporal incluso para la conmemoración del 125 aniversario del hallazgo que va a celebrarse este año. Y todo ello, pese a que Cultura también aseguró este jueves que el grupo de trabajo creado, entre el Ministerio, el Museo Arqueológico Nacional y el Instituto de Patrimonio Cultural de España, para estudiar el estado actual del busto íbero no tiene el cometido de reeevaluar la petición de cesión que ha realizado el Ayuntamiento. El regidor socialista ha dicho este viernes que si la pieza está en buen estado de conservación "estamos en la misma condición que en 2006" para que regrese a la ciudad y que "el contexto sigue siendo el mismo" que hace 16 años cuando el gobierno posibilitó la cesión. "No damos por zanjado el debate", "garantizamos la seguridad de la Dama" y "el Ayuntamiento y la Generalitat seguiremos trabajando con ese objetivo", ha defendido el primer edil.

"Es positivo que las reflexiones y consideraciones que los técnicos tienen que hacer sobre el estado de conservación de la Dama y sobre las exigencias relativas a su adecuada conservación se pongan por escrito”, dijo a última hora del jueves el alcalde de Elche, Carlos González, en relación con el último informe del ministerio de Cultura hecho público este jueves. Un documento que como el propio regidor socialista recordó que “es una síntesis de informes realizados tiempo atrás". Y por eso, sigue depositando sus esperanzas y aferrándose al nuevo informe encargado sobre el estado de conservación de la Dama, que, sin embargo, ya ha dicho Cultura que no va a servir para la cesión. "Vamos a esperar a que esté realizado y en función de lo que diga continuaremos trabajando con la máxima seriedad para conseguir que la Dama regrese a nuestra ciudad”, precisó el regidor ilicitano. “El ministerio ha dado a conocer un informe y nuestra valoración es que posibilita analizar cuáles son las medidas que hay que adoptar para posibilitar un traslado y una estancia segura de la Dama en nuestra ciudad. Hace hincapié en los elementos relativos a la conservación en función de la climatología y a los desplazamientos. Todas estas consideraciones son un punto de apoyo, una referencia, para crear en Elche unas condiciones semejantes a las que hoy tiene la Dama en el Museo Arqueológico Nacional. Por lo tanto, le veo mucho interés al informe porque revela en qué estado se encuentra la Dama y porque nos da las claves que nos permiten pensar en las condiciones que tiene que tener la sala que adecuaremos en el Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE) para albergar una eventual cesión temporal”, señaló Carlos González. Un informe del Ministerio de Cultura desaconseja el traslado de la Dama por el actual estado de la pieza El responsable del equipo de gobierno municipal indicó que “siempre hemos pensado que los conservadores de museos tienen una actitud proclive a otorgar la máxima protección a la Dama de Elche como máximo exponente del arte íbero. Sus deseos de conservación son los criterios que anteponen a cualquier otra circunstancia, de ahí que proclamen una inamovilidad que en 2006 fue objeto de una excepción y se posibilitó que la Dama de Elche viniera a nuestra ciudad. Yo creo que el informe es útil e interesante y hay que seguir trabajando. No tiramos la toalla, nos mantenemos firmes en nuestra reivindicación, el 125 aniversario del hallazgo de la Dama es un evento muy importante y creo que podemos crear las condiciones necesarias para garantizar que la Dama sea trasladada y mantenida en nuestra ciudad temporalmente seguridad. Si lo hicimos en 2006 estoy convencido de que lo vamos a poder hacer en el marco del 125 aniversario”.