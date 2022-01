Un informe del Ministerio de Cultura desaconseja el traslado de la Dama por el actual estado de la pieza

Preocupación en el Ayuntamiento por el estado de conservación de la Dama de Elche. El alcalde, Carlos González, ha comparecido esta mañana para anunciar que un informe ha desaconsejado cualquier movimiento y por lo tanto el traslado del busto íbero a la ciudad como se pretendía para este año, por el estado actual de la pieza. El Ministerio de Cultura ha comunicado esta misma mañana al Ayuntamiento un escueto comunicado en el que también ha advertido que cualquier vibración o cambio en las condiciones medioambientales podría desembocar en una degradación irreversible y añade que esta postura está basada en criterios técnicos. La circular ha sido firmada por el director general de Bellas Artes, Isaac Sastre.

El regidor socialista, acompañado por la edil de Cultura, Marga Antón y por el portavoz adjunto, Ramón Abad, ha dado a conocer una circunstancia con la que se frena en seco cualquier expectativa para traer a la Dama a la ciudad al menos a corto plazo, pues González ha asegurado que "no tiramos la toalla". El equipo de gobierno había fijado el último trimestre de este año como plazo para conseguir tener la admirada escultura en la ciudad, tras haber dado anteriormente otras fechas que no pudieron ser realidad.

De cualquier manera, el primer edil ha puesto por delante la preocupación municipal existente por el mal estado de la pieza, algo de lo que hasta ahora nunca se había hablado. Por ello, han reclamado ya una reunión con Cultura para conocer en profundidad un informe que desconocen también el motivo por el que se ha realizado. Pese a este varapalo, PSOE y Compromís van a seguir adelante con su plan de reforma del Museo Arqueológico y de Historia de Elche (MAHE), que iba a albergar la cesión de la Dama, con 1,2 millones de euros presupuestados para este año. También van a continuar con la programación para conmemorar el 125 aniversario del hallazgo.

Iceta aludió a los técnicos hace una semana

Justo hace una semana el actual ministro de Cultura, Miguel Iceta, en 30 segundos, reiteró lo que viene diciendo, «me he referido a este tema en varias ocasiones. No somos partidarios de desmembrar las colecciones estatales, pero estamos abiertos, como siempre, a cesiones temporales que tengan el visto bueno de los técnicos siempre que nos digan que se puede proceder sin que peligre el bien. Esta es nuestra política y espero que en esto podamos encontrarnos muchísimo». El titular de Cultura lo hizo en la comisión de Cultura en el Senado, a una pregunta directa del senador Carles Mulet, de Compromís, quien le preguntó por la devolución del busto, no por un préstamo, porque es la apuesta de su formación. Iceta no hizo referencia alguna a esas negociaciones para la cesión, que deben estar en marcha por las palabras del alcalde, aunque éste, en su última comparecencia, en noviembre, para hablar de este asunto tras la dimisión entonces de la directora general de Bellas Artes, María Dolores Jiménez-Blanco, lo que algunas fuentes vincularon a su política negacionista con los préstamos, aseguró que la decisión del préstamo era más «política que técnica». Es decir, voluntad más que informes, todo lo contrario de lo que ayer se escuchó en la Cámara Alta en boca del ministro de Cultura.