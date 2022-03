Los pasos de Semana Santa evitarán calles estrechas para prevenir aglomeraciones

El regreso este año de la Semana Santa ilicitana a las calles de Elche no será ni mucho menos como antes de la pandemia. La comunidad cofrade sabe que, a pesar de que se haya permitido volver a las procesiones, la situación no será de normalidad puesto que habrá que seguir adoptando algunas medidas de precaución.

Así por ejemplo, algunos tronos, algunas procesiones no tendrán más remedio que evitar las calles angostas. Esto supone cambiar itinerarios procesionales, porque de no hacerlo se podrían llevar a cabo aglomeraciones de cierta importancia o que la gente se acerque en demasía, algo que todavía no es recomendable.

Templos céntricos

Así las cosas, las calles estrechas se van a evitar en la medida de lo posible, por lo que va a afectar, por ejemplo a las cofradías cuyos tronos salen habitualmente de los templos de San Juan o El Salvador. Los itinerarios se modificarán y, al menos por este año, no serán los habituales. Las hermandades son conscientes de que esto causará extrañeza e incluso puede ser que un cierto malestar, pero recuerdan que ellos pueden controlar lo que ocurre bajo el trono y no lo que pasa alrededor.

«Viviremos una Semana Santa adaptada, con recorridos en los que se evitarán las calles estrechas. Nos gustaría hacer el recorrido tradicional, pero este año no es lo importante», apunta Joaquín Martínez, presidente de la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche.

Mientras tanto, desde hace un par de semanas diferentes cofradías están ensayando para estar preparados de cara a la semana de pasión. Estos ensayos han estado siendo a cubierto o en los alrededores de la nave donde se guardan prácticamente el 80% de los tronos ilicitanos y que está ubicado cerca de la ermita de San Crispín, en Carrús. Ha sido en este espacio, cedido por el Ayuntamiento en diciembre de 2009, donde los costaleros y cofrades se han reencontrado con las rutinas que tuvieron que aparcar hace dos años.

La nave, cedida por el Ayuntamiento, consta de unos 1.800 metros cuadrados y tiene capacidad para 33 tronos, aunque algunas hermandades disponen de locales propios. Las instalaciones cuentan con sistemas de protección contra robos e incendios y el Consistorio tuvo que realizar entonces una inversión de unos 360.000 euros.

Aquí se ha venido ensayando con los protocolos, como no puede ser de otro modo, que notificó la Generalitat Valenciana y que entre otras cosas pasa por el hecho de que todos bajo el trono o alrededor del mismo lleven mascarillas, así como acometer la desinfección de manos y varales.

Incluso fines de semana

En este enclave los ensayos se suceden casi a diario, incluso sábado y domingo, en un horario comprendido normalmente entre las 21.30 y las doce de la noche.

Mientras algunas cofradías llevan días poniéndose al día, hay otras que han preferido, por unos u otros motivos, dejar los ensayos para las últimas dos o tres semanas antes de las fechas clave.

También desde este jueves 10 de marzo han comenzado los cortes de calle en distintos puntos de la ciudad. Los ensayos in situ se van a suceder casi a diario hasta el 12 de abril. En principio hay 17 interrupciones de tráfico que afectan a varias calles según la planificación de la Policía Local de Elche, a partir de lo que le ha comunicado la Junta Mayor de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa de Elche.

En Elche hay 31 cofradías (la última en incorporarse fue la Hermandad de Jesús Salvador de los hombres en su Coronación de Espinas y Nuestra Señora de la Visitación), que disponen de un total de 43 pasos y que aglutinan a unos 7.000 cofrades. No obstante, se estima que debido a los dos años de pandemia un cierto número de cofrades ha dejado de implicarse activamente. Así las cosas, esta Semana Santa ilicitana será atípica pero, al menos, se podrá disfrutar en las calles.