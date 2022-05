Elche repite como referente internacional para las nuevas masculinidades y la coeducación

¿Qué es un hombre de verdad?, fracaso masculino en la era del covid 19, prevención de violencias, la transmisión de la masculinidad tradicional o experiencias coeducativas desde las masculinidades son algunos de los muchos temas que se van a abordar en el “II Congreso Internacional sobre Masculinidades e Igualdad: educación para la igualdad y co (educación)” (CIMASCIGUAL II), que se va a celebrar del 20 al 22 de octubre en el Centro de Congresos de Elche (Alicante, España).

Esta cita internacional contará con la presencia de algunas de las personas expertas en estudios de género, feminismo, masculinidades y coeducación más relevantes del panorama nacional e internacional: profesorado, investigadores, profesionales de la educación y estudiantes que están abordando estas cuestiones de manera teórica y práctica en la actualidad. Se espera congregar a cerca de 500 asistentes.

“Nos interesa debatir y profundizar desde la perspectiva de género y con enfoque interseccional sobre el papel que juega la educación en la socialización de los varones en relación a aspectos tales como: la socialización diferencial, el mantenimiento o la eliminación de las desigualdades de género, el trabajo por los buenos tratos, el impulso de hombres pro-feministas, las “nuevas” masculinidades igualitarias, la implicación de padres y madres en educación de hijos en valores igualitarios, el fomento de nuevas paternidades corresponsables el cómo el machismo perjudica a los hombres, cómo transmitir y enseñar a ser un hombre no machista, así como los riesgos ante nuevas formas machismos, los hombres y la sexualidad (prostitución, trata, violaciones, pornografía, etc.), las reacciones neomachistas al avance del feminismo, etcétera”, señalan desde la organización del congreso, al frente del cual se encuentra la doctora Anastasia Téllez Infantes.

Conferencia inaugural

La conferencia inaugural correrá a cargo de Jeff Hearn, activista, investigador, experto en estructuras de poder, masculinidades y género, profesor emérito y director de investigación del Instituto GODESS de la Escuela de Economía de Hanken de Finlandia, doctor honoris causa en Ciencias Sociales de la Universidad de Lund de Suecia, profesor de Sociología de la Universidad de Huddersfield del Reino Unido y profesor titular de Estudios de Género de la Universidad de Örebro de Suecia.

Junto a él, durante los tres días, también participará personal investigador de universidades de Washington (EE UU), México, Coimbra (Portugal), Complutense de Madrid, Valladolid, Jaume I, Universitat Oberta de Catalunya, Girona, Murcia, UNED, Autónoma de Barcelona, Córdoba, Valencia, Castilla La Mancha, Alicante, Santiago de Compostela, Pablo Olavide de Sevilla, Carlos III, Jaén, León y de La Laguna.

Sociólogos, docentes de institutos y periodistas, entre otros, también participarán en las ocho sesiones científicas, cinco conferencias, y dos mesas redondas programadas, entre otras muchas actividades, entre las que se encuentra una rueda de hombres contra las violencias de género, la presentación de resultados de investigaciones y distintas ponencias.

Este evento, organizado desde el Observatorio de las Masculinidades y el Grupo de Investigación Economía, Cultura y Género (ECULGE), con la colaboración de la Unidad de Igualdad y el Centro Interdisciplinar de Estudios de Género de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH), el Instituto de las Mujeres del Ministerio de Igualdad y el Ayuntamiento de Elche, toma el testigo del realizado con gran éxito en abril de 2019.

La conferencia de clausura correrá a cargo de Raewyn Connell, profesora emérita de la Universidad de Sydney (Australia), y se hace coincidir este congreso con el 21 de octubre, fecha muy significativa en la tradición del Movimiento de Hombres por la Igualdad en España, ya destacada en la Declaración de Barcelona (CIME 2011). Las inscripciones se pueden realizar en el siguiente link: https://congresomasculinidades2.umh.es/inscripciones/

“Perseguimos formar y concienciar a la población masculina sobre la igualdad de género para que conozcan otras formas posibles de ejercer sus masculinidades múltiples y diversas de manera no machista, no androcéntrica, no patriarcal, incitándoles a deconstruirse a sí mismos, a mirarse al espejo desde una perspectiva de género de relaciones de poder desigualitarias entre hombres y mujeres y a comprometerse con las causas feministas”, añaden los organizadores de este evento.

Objetivos

Los objetivos de este congreso son analizar la importancia de educar en igualdad de género y valores feministas a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos varones para prevenir comportamientos violentos (contra niñas y mujeres, contra otros niños y hombres, y contra sí mismos), conductas de riesgo que se producen y perpetúan por la socialización sexista-machista y los mandatos de género masculino hegemónicos que existen aún hoy en día.

Asimismo, se persigue interpelar a los diversos agentes socializadores tales como los medios de comunicación, a introducir la perspectiva de género y la mirada feminista y enfocarse en incorporar a los hombres a la lucha por la igualdad y a presentar referentes de masculinidades proigualitarias.

También, dar a conocer propuestas y herramientas coeducativas para implementar el trabajo con niños, chicos y adultos varones en pro de la consecución de la igualdad efectiva.

Asimismo, se pretende conectar e impulsar la investigación en masculinidades que produzca resultados aplicables socioeducativamente con el fin de alcanzar conseguir unas masculinidades igualitarias como estrategia de transformación social.

Otro de los objetivos es conocer los enfoques, proyectos, estudios teóricos, trabajos empíricos y publicaciones más actuales en el ámbito académico y profesional educativo que aborden la cuestión masculina y la coeducación.

También, ofrecer propuestas interseccionales de trabajo coeducativo que faciliten la deconstrucción de la masculinidad patriarcal, violenta, competitiva, con esas características más nocivas y tóxicas de la identidad de los hombres aún dominante del modelo tradicional que invite a transitar hacia otros modelos profeministas y respetuosos con las diversidades sociales.

Además, la intención es facilitar al profesorado, a las personas responsables en los centros educativos de los temas de igualdad y los equipos directivos de centros educativos, estrategias, propuestas y buenas prácticas de experiencias para incorporar transversalmente la cuestión de las masculinidades igualitarias en la programación de centro, la docencia, el Plan de acción tutorial y el consejo escolar.

El congreso pretende también involucrar y formar a los agentes de la comunidad educativa en sus diversos niveles, sobre la necesidad e importancia del trabajo coeducativo enfocado en los niños, adolescentes y jóvenes varones en la consecución de la igualdad entre géneros.

Aportar materiales, herramientas y procesos coeducativos centrados en la cuestión masculina, con perspectiva de género para las aulas, las familias, los medios de comunicación y la sociedad en general, que permitan educar a los varones de manera no machista, no patriarcal, no androcéntrica, e igualitaria, son otros de los objetivos.

Y, cómo no, favorecer la creación de redes interuniversitarias, intercentros, e interinstitucionales de estudios de coeducación en masculinidades proigualitarias a nivel estatal e internacional.