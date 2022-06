Lavapiés rotos o cómo perder la excelencia en Arenales

Cuando a mediados de junio los lavapies no funcionan en Arenales del Sol o en cualquier playa lo importante no es de quién sea la culpa. El problema es la evidente sensación que damos a las miles -sí miles no cientos- de personas que llegan al litoral de lo mal que se pueden hacer las cosas con un servicio que hemos convertido en esencial, porque así lo anunciamos, sin que la justificación de que yo no soy el responsable sirva de excusa para quien padece esta situación o si frases como "hace dos meses hubo varias tormentas consecutivas que arrasaron la costa y no ha dado tiempo" justifiquen una evidente pérdida de excelencia. Si las banderas azules se concedieran después de comprobar que todo está en orden evidentemente Arenales no la tendría este año porque, tal y como denuncian los vecinos, hay más deficiencias. ¿Nos importaría entonces de quién es la culpa si nos la quitaran?

Vecinos de Arenales, la playa con bandera azul, se cansan de las algas y del mal olor y urgen soluciones El Ayuntamiento de Elche es el gran beneficiado de una bandera azul porque sobre él recae los beneficios que reporta la excelencia de sus playas y la sensación de que todo lo hace bien, pese a que sea un reconocimiento que, en mi opinión, deja mucho que desear, precisamente por esa falta de control de que lo que se está reconociendo con el distintivo azul en perfectas condiciones, pero al que se aferran unos municipios para colocarse medallas con respecto al resto. Cualquier negocio turístico, indirectamente, obtiene una ventaja competitiva cuando está instalado en un rincón del litoral en el que ondea porque atrae muchos visitantes. Otra cuestión distinta, pero que debería preocupar más en lugares como Arenales, es la dificultad que presentan a día de hoy para el estacionamiento sin que parezca que exista una solución porque cuando se amplió con el sector urbanístico AR1 nadie se preocupó de ello, pero eso es otro cantar, porque no olvidemos también que la playa ilicitana soporta una presión de miles de viviendas de Gran Alacant para cuyos propietarios también son sus playas de referencia y ¡qué playas!. Pero volviendo sobre los lavapiés, en las redes sociales estos días hemos leído bastante críticas al respecto, en especial hacia el concejal de Turismo, Carles Molina, quien en último término es el responsable para los ciudadanos de que todo no esté a punto. Y aunque no lo sea lo es por no haber hecho todo lo que estuviera en su mano para resolver el problema. Al ciudadano poco le importa quién lo resuelve, exige resultados y gestión y eso, por cercanía y necesidad, es labor de Molina, quien tiene todo el año para preparar el verano. Los responsables municipales apenas siguen sin ver las posibilidades que playas como El Altet, Carabassí o Arenales tienen solo su explotación sin cuidar hasta el más mínimo detalle. Ni que decir tiene que igual pasa con las de La Marina o El Pinet. Afortunadamente las playas ya estaban antes que ellos y les sobrevivirán, aunque ya veremos a qué precio.