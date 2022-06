«Deberían prepararnos mejor para el tipo de examen de la PAU»

Cuando Carolina García recibió este viernes una llamada de la Conselleria de Educación comunicándole que era la estudiante que había sacado la mejor nota en la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) de todos los alumnos que se presentaron a los exámenes en la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elche, con un 9,975 sobre 10, su reacción fue de una sorpresa con alegría contenida. No se esperaba ser la alumna más brillante este año, pero su Matrícula de Honor en Bachiller ya demuestra el gran futuro como médica que tiene esta estudiante callosina a sus 17 años. Carolina ha cursado sus estudios en el IES Santiago Grisolía de Callosa de Segura, donde se sienten muy orgullosos de su alumna. Escogió la rama científico-sanitaria, que ahora le servirá para hacer realidad su sueño de estudiar Medicina. Su brillantez académica le avala.

¿Cómo ha sido el momento en el que te enteraste de la «notaza» que sacaste en la PAU?

Me ha sorprendido un montón. No esperaba tanta nota, no sabía cómo iban a corregir los exámenes. Me he enterado, antes de ver el tablón de notas, por la llamada que he recibido de la Conselleria de Educación para felicitarme. Es algo muy grande.

¿Cómo te sientes al ser la estudiante que mejor nota has sacado de todos los que se examinaron en la UMH?

Queda un poco grande, me cuesta asimilarlo aún.

¿Como te viste en los exámenes?

Han sido días muy duros, tres semanas en las que se pasa mal. Iba preparada, pero el tiempo que te dejan para contestar, el ambiente y la presión es muy difícil. Lo pasé mal, pero todo ha acabado muy bien.

¿En qué materias has sacado mejor nota?

En lengua, matemáticas e historia he sacado un 10. Así que la nota media ha sido de 9,975, que se suma al 10 que saqué en Bachiller, por lo que al final he obtenido un 13,99 sobre 14.

¿Que te han dicho tus profesores de Bachiller?

Se han alegrado un montón. Están muy contentos y me han felicitado.

¿Y tus compañeros?

Mis compañeros se han alegrado mucho también. Cada uno está asimilando su nota, pero ha ido bastante bien entre mis amigos. De hecho, los exámenes los preparé con una amiga. Por la noche no estudiaba, pero me costaba mucho dormir.

¿Cuántas horas le dedicabas cada día a prepararte los exámenes?

Estaba como de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de 4 a 6 y de 7 a 9. Unas 10 horas diarias, que iba alternando con descansos. Es un método que está bien. He estudiado así y no sabía si era un método que valdría, pero al final sí lo ha sido. Eso sí, si esta presión y estas pruebas fueran a largo plazo no lo haría así. Pero no queda otra, por la forma en la que están planteados estos exámenes. Llevas todo el curso esforzándote un montón y vienen tres semanas en las que te enfrentas a algo desconocido y que decide tu futuro.

Y ahora se te abre todo un mundo de posibilidades para elegir la carrera. ¿Qué estudiarás?

Lo tengo claro: Medicina. Lo que aún no he decidido es dónde la estudiaré, si será en Elche o en otra universidad. Con esta nota puedo ir dónde quiera. Desde pequeña me ha gustado Medicina y los profesores me han animado a que estudie esa carrera. Más que por la nota que he sacado, me alegro de poder entrar en la carrera que quería.

¿Qué recomendaciones le darías a quienes se presenten en un futuro a las pruebas de Selectividad?

Al final, es estudiar lo mismo que has dado durante el curso, pero lo más importante es tener seguridad y simplificar las cosas, las respuestas, en los exámenes. Hay que ser constantes durante el curso y tener descansos, no machacarse. Eso sí, deberían plantearse en los institutos el prepararnos para el modelo de exámenes que hay en la PAU. Que el temario se ajuste rígidamente en el instituto a lo que se pide en la PAU. Yo he estado yendo a una academia para prepararme matemáticas y química, pero no todo el mundo se lo puede permitir. Una de las cosas que más me costó fue lo de elegir entre los dos ejercicios que te ponían en los exámenes. De hecho, empecé en varios exámenes un ejercicio y vi que el otro era más fácil, en química me dio tiempo a cambiar de ejercicio, pero en biología, no.

¿Qué exámenes te parecieron más fáciles y cuáles más difíciles?

Más difíciles, química, por algún ejercicio que era complicado, e historia por el escaso tiempo que te dan para responder. El más fácil para mí fue el de inglés.

¿Estábais bien preparados para enfrentaros a los exámenes de la PAU?

He visto a lo largo de Bachiller que es difícil igualar condiciones de todas las personas y es algo que influye en tu futuro, depende de tu situación familiar o si pagas una academia. El esfuerzo es algo que hay que inculcar, pero todo no depende de eso.