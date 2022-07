La concejal del grupo municipal popular, Inma Mora, ha criticado hoy que Elche tenga que pasar otro verano más perdiendo una ambulancia SAMU, que se desplazará a cubrir servicios en otro punto, concretamente a Santa Pola. La edil ha recordado que "el pasado lunes, asistimos a una sesión de pleno, en la que una vez más, el equipo de gobierno rechazó una de las propuestas que desde el Grupo Municipal del Partido Popular presentamos y en la que instamos a la Consellería de Sanidad para que no traslade una de las bases SAMU de nuestro municipio a la ciudad vecina donde permanecerá hasta el mes de septiembre”.

“Elche no puede perder una ambulancia de estas características, ni en verano ni en invierno, no estamos para perder sanitarios, no estamos para perder servicios y mucho menos después de haber demostrado, con la pandemia del Covid-19, la importancia que tienen los sanitarios para el bienestar, funcionamiento y el futuro de nuestro municipio” – Mora continuaba- “Santa Pola necesita de un SAMU, pero no a costa de mermar este servicio en nuestro municipio, un servicio que además da cobertura a otras ciudades como Crevillente, Aspe, los Hondones, en definitiva a los habitantes de la Comarca del Bajo Vinalopó”.

La edil recalcaba: “Mientras que a Elche le recorta este servicio tan esencial, el gobierno municipal, formado por PSOE y Compromís, mira hacia otro lado, como si la salud de los ilicitanos no les importara. Esta situación es incomprensible para cualquier persona. No estamos hablando de una modificación presupuestaria o de un cambio de aceras, estamos hablando de la salud de las personas, de la vida de todos nosotros y por tanto lo decimos alto y claro no, no vamos a permitir que se vulneren, de nuevo, tal y como está ocurriendo, verano tras verano, los servicios mínimos y esenciales de los ilicitanos. ¿Se imaginan que dos personas necesitaran del SAMU en el mismo momento? Uno de ellos no podría ser atendido, con las graves consecuencias que ello supondría”.

“Nos preguntamos dónde está la reivindicación del señor González ante la Consellería de Sanidad, así como dónde se encuentra la señora Galiana como responsable de esta concejalía pedimos que se unan a nuestra reivindicación y exijamos este servicio para todos los ilicitanos”.