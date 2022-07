El Ayuntamiento redobla las inspecciones y multará por la falta de taxis en el casco urbano

El Ayuntamiento ha empezado a redoblar las inspecciones sobre los taxistas en el casco urbano de Elche y no le va a temblar la mano a la hora de multar a aquellos que teniendo que estar de servicio en la ciudad, o no lo estaban o se encontraban en su lugar en el aeropuerto, a sabiendas de que en estos meses hay clientela que aguanta largas horas para coger un taxi, cuando no les correspondía.

Las crecientes quejas, sobre todo desde mayo, por la dificultad de encontrar taxis en el casco urbano, incluso en los hospitales, tanto de día como de noche, ha llevado a la Concejalía de Movilidad de Esther Díez a tomar nota y a mover ficha. «Somos conscientes de los problemas que está habiendo en las últimas semanas por una explosión de demanda tanto en el aeropuertoy en la ciudad y estamos trabajando en diferentes acciones», tanto a corto plazo como a medio plazo, según la concejala de Desarrollo Sostenible, Movilidad Urbana, Tráfico, Medio Ambiente y Contaminación Acústica Ambiental, entre otras áreas. En lo que respecta a las medidas a corto plazo, la concejalía de ha modificado el calendario y que entró en aplicación el pasado 11 de julio, que supone reforzar el trabajo tanto en la ciudad como en el aeropuerto y por primera vez se han establecido guardias en el casco urbano para asegurar que hay una oferta mínima de taxis que den servicio a los usuarios. Junto a ello se están redoblando las inspecciones. De hecho, se han empezado a tramitar algunos expedientes de manera que aquellos taxis que no han sido localizados trabajando en el turno de ciudad tienen que acreditar por qué no se les localizaba en ese momento, bien porque tenían que ir al taller o estaban haciendo un servicio, o si se debía, por ejemplo, a a una baja médica. Si no pueden justificarlo debidamente los taxistas afectados se exponen a una sanción por parte del Ayuntamiento de Elche. Además, se está redoblando esa inspección para garantizar que los taxis cumplan en los puntos donde están obligados, según se indica desde el equipo de gobierno. En cuanto a la posibilidad de ampliar el número de licencias de taxi en Elche, Esther Díez ha abierto la puerta a esta posibilidad si realmente fuera necesario. En este sentido la concejala recuerda que la tramitación llevaría varios meses y que, por tanto, no tendría una consecuencia de efecto inmediato sobre el servicio que se presta actualmente. «No obstante, si persiste esa falta de taxis tendríamos que contemplar también esa posibilidad», apuntaba Esther Díez, quien, no obstante, considera que con estas «herramientas» de potenciar las inspeccione e introducir las novedades en el calendario que permiten más flexibilidad para atender aquellos puntos donde esté la demanda garantizando que existe esa guardia de servicios en el casco urbano. «Queremos dejar que pase más tiempo para evaluar si nos estamos enfrentando a una demanda que se ha concentrado en los meses de mayo, junio y julio debido al aumento de turistas, o es una demanda que ha crecido y que va a permanecer a lo largo del tiempo», remarca Díez. Mientras, desde una de las dos asociaciones de taxi que operan en la ciudad se ha comunicado recientemente a nivel interno que «debido a la operación salida (acumulaciónde vuelos), según las condiciones de aplicación del calendario de descansos del Ayuntamiento, los coches en turno de descanso pueden seguir prestando servicio toda la semana de lunes a domingo todo el día». Por este motivo, algunas voces del taxi reclaman que se otorguen las licencias que tiene preautorizadas el Ayuntamiento por parte del Consell. Otros taxistas, en cambio, niegan la mayor y señalan que son perfectamente capaces de absorber la demanda. La llegada de nuevos taxis complicaría, opinan algunas voces, la existencia del resto, sobre todo en la época invernal. No obstante, los que están a favor de que se liberen nuevas licencias de taxi en Elche recuerdan que hay demanda en el aeropuerto de marzo a octubre y que si no se dan ante el crecimiento de viajeros en el aeropuerto una vez bien superada la pandemia, los servicios de coche con conductor irán cada vez a más, lo que generará una competencia muy importante y amenazará la supervivencia del taxi en Elche.