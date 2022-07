Galiana se apoya en el covid, los técnicos y la legalidad para defender los contratos "in extremis" de las Fiestas en Elche

Mariola Galiana, la edil de Fiestas de Elche que estos últimos días ha estado en la picota tras conocerse que hasta cuatro contratos fundamentales para las inminentes celebraciones de agosto se han licitado a pocos días de las mismas por la vía de urgencia, logró lidiar con la oposición y salió más o menos indemne tras su comparecencia en el pleno de este lunes para aportar algo de luz, no mucha la verdad, sobre estas gestiones y las demoras en su negociado.

El PP pedía que la edil de Fiestas compareciera con objeto de dar respuesta a las contrataciones en su departamento. Los populares han pedido los contratos y las planificaciones de las fiestas y, al no contar todavía con ellos, el PP reclamaba explicaciones en la sesión.

“Desde hace más 700 años tenemos todos la fecha marcada de rojo, salvo la irresponsabilidad de usted y del señor alcalde”, arrancaba el popular José Navarro.

El PP insistía en que habían pedido todos los contratos de planificación de las Fiestas, de esos procesos de licitación, pero sin éxito.

“No solo han puesto en peligro la celebración de las Fiestas, sino que se ha jugado con la labor de los entes festeros que llevan meses preparando el trabajo", apuntaban los populares, bancada desde donde se afirmaba que no habían visto tal grado de "ineptitud", "incapacidad" para planificar estos festejos y "falta de liderazgo del alcalde, de incapaz para ponerla a usted en su sitio".

"Y le digo cuál es su sitio", agregaba Navarro: "Fuera de cualquier responsabilidad que tenga que ver con las Fiestas. Van a ser las únicas que planifique y las últimas que inaugure".

En este sentido, el PP la interpelaba con frases como: "¿Qué ha hecho durante estos tres años, además de convertirse en una trituradora de funcionarios, cinco entre asesores y técnicos?".

Y seguía metiendo el dedo en la herida: "¿Cómo es posible que acuda a procedimientos de urgencia cuando ha tenido dos años para preparar las Fiestas, qué se ha hecho antes del 15 de julio, cuál va a ser el coste real de la barraca municipal, porque estando abierto el proceso de licitación abierto se ha anunciado ya cuánto va a costar, cuántos técnicos están a su disposición ahora para salvar las Fiestas, y díganos si existe desde hace unos días una empresa trabajando en la iluminación de las fiestas cuando todavía no hay una adjudicación. Como no diga la verdad aquí va a tener que pedirle consejo a su compañera (de Cultura) de cómo declarar ante un juez", señalaban contundentes desde las filas del PP que hasta en dos ocasiones dio a entender que acudirán a los tribunales si no se clarifica todo. La edil no despejó ninguna de estas dudas.

En su turno, Cs preguntaba por qué esperó Galiana dos o tres semanas para licitar estos contratos, además de querer conocer en qué momento se encuentran esas licitaciones, mientras que Vox calificaba de “inconcebible” la situación y que el alcalde, días atrás, dijera que se debía a un “mercado saturado”. Según aseveró su edil Juan Antonio Alberdi, con estos contratos de Fiestas activados a última hora se libera de aval y garantías a las empresas que concurran.

"Resulta llamativo que el anuncio de licitación se haga el 15 de julio y todos ellos por menos de 60.000 euros", recordaban desde Vox, al tiempo que apuntaba que el pasado viernes se comunicó que el Ayuntamiento había desistido de la contratación de uno de esos cuatro contratos, en concreto el de servicio de seguridad privada para la vigilancia de los actos pirotécnicos. Los otros tres contratos, aún en plazo de licitación, tienen que ver con la iluminación, montajes e instalaciones y sonorización.

Mariola Galiana afirmaba en cualquier caso que comparecía para favorecer la transparencia y la información y, en concreto sobre el contrato de seguridad, dio a entender que se había optado “por ahorrar" y que en lugar de esa seguridad privada "tendremos a nuestra Policía Local”.

"Hasta la última semana del mes de marzo no se sabía si se podría celebrar la Semana Santa, es decir apenas 15 y 20 días", comenzaba la concejala su "alegato", dando a entender que en estos últimos meses ha habido mucha incertidumbre aún por el covid.

"No solo trabajamos solo para las Fiestas de Agosto, sino también para todos los festejos y los entes festeros, tanto en la ciudad como en la treintena de pedanías", proseguía la edil, quien replicaba además al PP: “Los entes están bastante contentos, quédense tranquilos”.

La edil se escudaba en cualquier caso en el poco tiempo que ha habido para gestionarlo todo por la pandemia, además de que su departamento trabaja para otras fiestas y en el hecho de que está intentando "cambiar el modelo a fiestas de gran ciudad como somos, para que sea un gran reclamo turístico".

Galiana se defendía recordando que los técnicos han avalado "como mejor procedimiento y es totalmente legal", estos contratos de urgencia. "Se han tramitado los pliegos de los distintos servicios y suministros dentro de la legislación vigente y tras el estudio de los técnicos", remarcaba.

Y ponía como ejemplo Torrevieja, que ha acudido también al procedimiento de urgencia para este agosto, dijo. La diferencia es que las fiestas grandes de la localidad torrevejense son entre noviembre y diciembre.

Galiana pedía en cualquier caso "no politizar las fiestas, no confundir a la ciudadanía", al tiempo que aseveraba: “Vamos a tener unas grandes fiestas”

En su segundo turno de palabra, el edil popular José Navarro trataba de dejar en evidencia al edil por sus presuntas malas relaciones no solo con personal de su departamento, sino también con compañeros del PSOE: “No hay quien quiera trabajar con usted. No ha contestado a ninguna de las respuestas. Usted es la concejala del hortelano: ni trabaja ni deja trabajar a los técnicos, y la responsabilidad es del señor González. Sus propios compañeros no la tragan políticamente".

Alberdi, también en su segundo turno, pedía saber por qué se ha retrasado tanto la licitación de los cuatro contratos, si estaban justificados los presupuestos de montajes e instalaciones, sonorización, iluminación y seguridad. "¿Qué procedimiento se ha seguido para la contratación de los artistas? ¿Por qué se ha desistido de la seguridad privada?", inquiría.

Galiana reiteró de nuevo la gran dificultad organizativa en este año, que había habido escaso tiempo para organizar todo con normalidad en este año de pandemia.

"Plazos ajustados sí, pero con este incesante trabajo, pero haciendo bien las cosas y en el marco de la legalidad. No somos los únicos: Torrevieja. Y en Alicante casi se quedan sin mascletás ante la subida del precio de la pólvora", trataba de defenderse la concejala.

En cuanto a la contratación de los artistas, Galiana afirmó que son de "carácter artístico y con derecho de exclusividad" y que se realizan en ocasiones por procedimientos negociados sin publicidad. "Hemos intentado dar una cartel de mayor calidad de acuerdo con ciudades grandes", afirmó, para añadir: "Los artistas consolidados no aceptan hacer conciertos gratuitos, por lo que lo que se ha hecho es subvencionar. Por solo 15 o 20 euros se puede ver a algunos artistas cuando en otros lugares cuestan 50. De las nueve actuaciones, solo cuatro son de pago", manifestaba antes de caer en el "tú más" cuando afirmó que el PP "es el partido de la catástrofe, de la corrupción".

La oposición luego trataría de ponerla en evidencia al asegurar que en otras localidades, al contrario de lo que pasa en Elche, Juan Magán, Varry Brava y Loquillo actúan gratis, no como va a ocurrir en la localidad ilicitana.

Galiana, en cualquier caso, sentenció: "Este año, a pesar de ese caos que vaticinan, vamos a tener las mejores fiestas".