El calzado respira con optimismo en la Feria de Milán que hasta el próximo martes, 20 de septiembre, ofrecerá las colecciones para la temporada de verano 2023. Así lo ha asegurado el alcalde, Carlos González, que ha asistido acompañado del concejal de Turismo, Carles Molina, el diputado nacional, Alejandro Soler, y la presidenta de Avecal, Marián Cano, a la edición número 94 del Salón Internacional de Calzado MICAM, en la que participan más de 800 expositores (54% firmas italianas y un 46% extranjeras) con un crecimiento del 23% respecto a marzo 2022.

González ha recorrido varios stands de firmas ilicitanas participantes y ha podido estar en contacto con algunos de los empresarios que “han puesto de manifiesto que, tras la pandemia y pese a las dificultades coyunturales, está siendo una buena feria en la que hay presencia de compradores de prácticamente todos los mercados y se aprecia un considerable dinamismo”.

A juicio del alcalde, “el calzado tiene ante sí una temporada con importantes y valiosas expectativas”. En este sentido, ha recordado que “este es un sector fundamental para la economía local y hay que ser conscientes de que el 40% de los expositores nacionales son ilicitanos, lo que pone de relieve la importancia que el sector tiene dentro del conjunto del calzado español”.

Por su parte, Marian Cano ha señalado que las empresas les están trasladando que durante estos días se está trabajando bien y están sorprendidos de la respuesta de los visitantes que provienen de Japón, Corea o la zona de los emiratos árabes.

“Pese a que las exportaciones de la Comunidad Valenciana ya están en cifras de 2019, un dato más que positivo, no perdemos de vista que el 70% de nuestras exportaciones van a la Unión Europea y que hay una guerra que nos hace intuir que vamos a pasar un invierno complicado por el incremento de costes de la energía y la inflación que está afectando a la cesta de la compra”, ha señalado.

Más de 1.000 marcas expondrán sus nuevas colecciones del verano 23 en seis pabellones con cinco conceptos: Contemporary, Premium, Everyday, Emerging Designers y Accessories for shops. Micam se celebra juntamente con Mipel, feria de bolsos y accesorios en piel, y The One Milano, dedicada al sector de la confección. Asimismo, coinciden en fechas con Homi, feria de joyería y bisutería, que se celebra del 16 al 19 de septiembre. A su vez, Lineapelle y Simac comienzan mañana, día 20.