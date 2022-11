«Siempre pasan a la historia personas por las fechorías que cometen y las buenas personas pasan desapercibidas, por eso el objetivo de Cruz Roja es recuperar la memoria de esas buenas personas». Es el perfecto resumen que hizo el presidente de Cruz Roja en Elche, Antonio Ramón Guilabert, de la exposición fotográfica que, hasta el 26 de noviembre, acoge la céntrica calle Corredora para homenajear los 113 años de historia de la entidad en la localidad.

«Merece la pena homenajear a todos los que durante 113 años han conseguido ayudar a la gente de Elche que peor lo estaba pasando», añade Guilabert.

La muestra, que se desarrolla con la colaboración del Ayuntamiento, la Cátedra Pedro Ibarra y la Fundación Esperanza Pertusa, cuenta con diez tótems compuestos por un total de 30 paneles que muestran tanto los orígenes de la institución y los personajes que la fundaron, como las diversas actividades que realiza la entidad en la actualidad para seguir mejorando la vida de la ciudadanía.

Incluso, se han rescatado las figuras de quien fue fundador de Cruz Roja en Elche, Santiago Pomares, y la de la fundadora de las damas de la Cruz Roja en Elche, Milagros Gómez. «Habían pasado desapercibidos en la historia de Elche y los hemos podido rescatar y, hace poco, bautizamos dos palmeras con sus nombres para recordarlos para siempre», señala Guilabert.

Fruto de esa iniciativa surgió mucho material de colaboración entre la Cruz Roja y Miguel Ors, de la Cátedra Pedro Ibarra. Surgió la posibilidad de esta exposición, que apoyó el Ayuntamiento de Elche «de manera entusiasta», asegura Guilabert. También ha colaborado la Fundación Esperanza Pertusa.

Así, esta exposición, que recorre la Corredora desde la Plaça de Baix hasta la Glorieta, pretende también dar a conocer el trabajo de tantas personas voluntarias a lo largo de la historia de la Cruz Roja de Elche y que, a día de hoy, siguen desempeñando una labor fundamental en pro de los más desfavorecidos. «Hemos conseguido algo que siempre me decía la gente cuando me la encontraba por la calle de ‘no sabía que hacíais tantas cosas en Cruz Roja, deberíais comunicarlo más’, y ahora ya no tendrá nadie dudas de qué hacemos», señaló, con orgullo, el presidente de la centenaria entidad.

La Cruz Roja trabaja, actualmente, en más de 80 proyectos en la ciudad. «La Cruz Roja de Elche es una de las más importantes de España, sin lugar a dudas, y tiene proyectos pioneros, como con el que ayudamos a la gente que tiene que vivir de la prostitución», indicó Antonio Ramón Guilabert.

Los voluntarios también trabajan codo con codo con las personas sin hogar en Elche, cuyo número está creciendo, lamentablemente, o con quienes tienen problemas de drogadicción, o víctimas de violencia de género.

Material inédito

La exposición recorre tanto los orígenes de la institución y los personajes que la fundaron, como las diversas actividades que realiza en la actualidad para seguir mejorando la vida de los ciudadanos. La muestra cuenta con gran cantidad de material fotográfico, en parte inédito, recuperado de sus archivos, así como de los de la Cátedra Pedro Ibarra.

Los paneles son luminosos, por lo que durante la noche resaltan aún más. «Lo que queremos trabajar son dos vías, la parte histórica y la actualidad en los que trabajamos, es una visión general para que la Cruz Roja sea más conocida y tenga una visión más cercana a los ciudadanos», explicó el comisario de la exposición, Josué Cerdán.

Un merecido homenaje tanto a los socios como a los voluntarios de Cruz Roja. Un repaso a sus orígenes, los médicos y sanitarios que les han acompañado, los diferentes presidentes, las sedes, los vehículos, la época militar, el origen de la Casa Mezquita, los diversos programas que realizan en la actualidad y los principales eventos en los que ha participado la entidad, entre los que destacan los Premios Oro, concedidos este año.

Los concejales de Derechos Sociales, Mariano Valera, de Sanidad, Mariola Galiana, de Cultura, Marga Antón y de Urbanismo, Ana Arabid, quisieron acompañar en la inauguración de la exposición a los responsables de Cruz Roja de Elche, destacando su gran labor en el ámbito económico, social y educativo. «Son 113 años de historia de personas que han pasado prácticamente invisibilizadas y que han hecho que Elche sea el municipio que hoy conocemos», indicó Valera.