Virgilio Candela Sevila: «Los jóvenes tienen déficit de conocimiento de la historia reciente de España y de pensamiento crítico»

De su padre que ejerció de abnegado maestro en Alicante heredó su pasión por la docencia y, más aún, por la investigación. Implicado en causas sociales, docente en el IES Montserrat Roig de Elche, gestor cultural y padre de tres hijos, el profesor Virgilio Candela acaba de publicar «La transición a la democracia en España (1973– 1983): Introducción al estudio de la Unión del Centro Democrático», su segunda obra sobre este periodo tan interesante como desconocido aún para muchos jóvenes.

Su libro nace de su tesis. ¿Qué elementos nuevos aporta su investigación?

La investigación incide en la evolución de la Unión de Centro Democrático (UCD) e incluyo una amplia introducción histórica, política, económica y sociológica de España desde el final de la Guerra Civil hasta la Transición, recorriendo aquellos pasajes que he entendido que eran interesantes, sobre todo para destacar el deseo de la llegada de la democracia en España. Un apartado importante es el del movimiento europeo celebrado en la ciudad de Múnich, el mal llamado contubernio de Múnich por el franquismo, donde liderados por Salvador de Madariaga se reunieron la flor y nata de todos los antifranquistas españoles que tuvieron un deseo europeísta y de llegada de la democracia a España.

¿Fue la Transición en la provincia distinta a lo que se vivía en los centros de poder?

Fue distinta parcialmente. No debemos olvidar que era una provincia muy politizada, con una tradición de izquierdas. Fue el último bastión conquistado por los nacionales. Alicante era una provincia con un movimiento obrero muy importante, con un movimiento estudiantil y sindical también interesante y en política fundamentalmente era comunista y parcialmente socialista.

¿En qué sentido?

En ningún momento la UCD ganó las elecciones aquí. En todas fue vencedor el PSOE. Sí que quedó conformada como una fuerza muy importante, pero siempre en segundo lugar. A la UCD sí le dio no obstante para hacerse con la Diputación, con Luis Díaz Alperi como presidente. En Alicante la formación de la primera lista electoral de UCD fue encabezada por un progresista, por Luis Gámir, digamos enviado como cunero a Alicante.

"Este aperturismo, que fue conocido como el espíritu de febrero del 74, se difuminó por las proclamas del búnker

Usted señala que la Transición comenzó antes de 1975...

Para mí se inicia en el 73, con la muerte de Carrero Blanco, pero no por este hecho, sino por la consecuencia que tuvo primero con el nombramiento de Carlos Arias Navarro como presidente del Gobierno por parte de Franco y la ligera apertura que este abrió dentro del régimen, con la solicitud de dos borradores de un nuevo estatuto de asociaciones. Se estaba entonces definiendo y debatiendo internamente la posibilidad de ese eufemismo que apuntaba a la posibilidad de creación de partidos políticos, pero siempre de estructuras intramuros. Finalmente este aperturismo, que fue conocido como el espíritu de febrero del 74, se difuminó por las proclamas del búnker (posicionamiento político de extrema derecha que se manifestó en España durante el tardofranquismo y la Transición), de Girón de Velasco.

También señala que la Transición no fue algo improvisado, sino que se impulsó desde algunos sectores...

No soy partidario ni de afirmar categóricamente que fue un proceso trazado y diseñado desde las alturas ni tampoco que fue una improvisación absoluta. Creo que fue un término medio. El proceso de Transición fue liderado indiscutiblemente por el rey Juan Carlos, Adolfo Suárez y por una figura también muy poco conocida que es Torcuato Fernández Miranda, presidente del Consejo del Reino y de las Cortes franquistas y fue el verdadero hacedor de la ley para la reforma política, una ley que permitió el tránsito jurídico desde un régimen autoritario a un régimen democrático constitucional. Sí fue trazado por estas figuras, pero no podemos perder de vista otros muchos actores, como el terrorismo o las Fuerzas Armadas, y por favor no descuidemos nunca la presencia o la fuerza del pueblo español para la apertura de España.

¿Se ha reconocido el valor que tuvo la UCD para todo aquel cambio?

Yo creo que sí. Se conoce la importancia de la labor de UCD y de su figura fundamental, Adolfo Suárez, que fue el gran líder político. Este partido excepcional, el partido de la Transición como se le conoce, porque es un partido que nace y muere en ese periodo, con sus pros y sus contras, es conocido y reconocido en el mundo académico, pero desgraciadamente en el resto de parámetros sociales, entre los ciudadanos, creo que todavía falta mucho por conocer.

"A los estudiantes digamos que no se les acostumbra a pensar, a reflexionar sobre la importancia de los procesos históricos

¿Por qué cree que los estudiantes apenas conocen la Transición ni les genera interés?

Tienen un déficit de conocimiento de nuestra historia reciente, no solo de la Transición, sino también de la segunda República, el franquismo y la democracia. En segundo lugar también tienen un déficit de respecto de la formación crítica. Digamos que no se les acostumbra a pensar, a reflexionar sobre la importancia de los procesos históricos. Y en tercer lugar no deberíamos ser injustos: hay jóvenes a los que les interesa la política y la Transición. Pero a nivel general sí que he podido constatar que hay un déficit de conocimiento en historia contemporánea y de la Transición en particular. También culpa de ello son los programas de las asignaturas que están siempre muy apretados y que los hacen poco volubles a la hora de poder participar con ellos desde posicionamientos más prácticos.

¿Por qué en aquella época, tan convulsa y más complicada que la actual, fue posible un pacto entre todos los partidos y ahora es imposible en España?

Sé que lo que voy a decir no va a gustar mucho, pero creo que entonces en la Transición los líderes políticos eran los mejores. Eran catedráticos, abogados, jueces, empresarios... eran personas con marcados postulados ideológicos muy claros y muy definidos. Había que cambiar España y se pusieron manos a la obra. La pregunta hay que hacérsela a nuestros representantes actuales.