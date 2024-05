PP y Vox dicen claramente no a la gestión pública del Hospital del Vinalopó en Elche

En una moción conjunta de los grupos municipales de PSOE y Compromís relativa a la reversión, a gestión pública, del Hospital del Vinalopó, el edil socialista Mariano Valera criticó en primer lugar que el Consell no muestre los informes que recomiendan o no la renovación de la concesión privada, decisión que se debe adoptar oficialmente como límite este próximo 31 de mayo. La oposición municipal en Elche, no obstante, está al 100% segura de que esa decisión, que depende del Consell, ya se ha tomado. Ante este debate, PP y Vox intentaron no entrar al juego de la oposición, tirando prácticamente balones fuera y utilizando a su modo la posibilidad de explicación de voto, es decir, tener la última palabra sin que la oposición pueda tener opción de rebatir.

Acto ciudadano para rodear el Hospital del Vinalopó para exigir que deje de ser de gestión privada, días atrás / Matías Segarra

El caso es que, según el edil socialista, los médicos del área de salud del Hospital del Vinalopó, tienen que atender 353 pacientes más de media, las ratios son las peores, en pediatría tienen que atender 198 niños más que el resto de la red pública, mientras que también la situación de enfermería es "crítica", entre otras afirmaciones que hizo. "Faltan pediatras, psiquiatras, psicólogos, enfermeros... los profesionales se marchan. Y lo pueden ver entrando en la página web donde hay más de diez perfiles que se necesitan", apuntaba Valera.

"Psiquiatras hasta noviembre"

El concejal socialista también añadía: "Lo último que nos ha llegado es un mail (que no identificó) de una entidad que indica la falta de psiquiatras en el área y que no van a ser atendidos porque no hay psiquiatras de aquí a noviembre. ¿Qué más necesitan para que ustedes voten en contra de que se siga con la privatización de la sanidad?".

Desde Compromís, Esther Díez, señaló que PP y Vox han tomado esta decisión hace tiempo. Además, lamentaba cómo el 23 de octubre salía a aplaudir el alcalde, Pablo Ruz, el que fuera una empresa privada la que siguiera con la gestión, aunque luego el conseller de Sanidad dijo que todavía no estaba decidido, relataba la de Compromís.

Díez criticó también que el alcalde saque pecho y que no levante la voz por "las carencias de este centro", y que en su lugar "rinda pleiteísa ante el Consell".

Compromís también, como el PSOE, aportó datos que son razones para finalizar la concesión privada del hospital: "Solo cuatro especialistas en Urología frente a los nueve en el Hospital General; o han tenido que cerrar el servicio de Hemodinámica porque no hay profesionales; mientras que en diciembre el paritorio estuvo a punto de cerrar porque no tenía casi profesionales... En la Marina Alta, incluso los alcaldes del PP se reunieron con el comité de empresa del Hospital de Dénia", dando a entender así que en otras zonas hasta los populares han pedido acabar con las privatizaciones.

Mercantilización de la sanidad

Tomando la palabra de nuevo, Mariano Valera denunciaba la mercantilización de la sanidad, de que Elche quede como una isla. "Con su voto va a decirle a la ciudadanía si está preocupado por la sanidad o si se está plegando ante los intereses de su jefe Carlos Mazón", apuntaba, para agregar que PP y Vox siguen generando "ciudadanos de primera y de segunda".

El Hospital del Vinalopó, en Elche. / Información

Compromís, que también criticaba que ni PP ni Vox tomaran la palabra en el pleno hasta ese momento para debatir sobre este asunto, insistía en criticar que el alcalde corriera a las puertas del hospital" a aplaudir a la empresa". También lamentaba de nuevo que el Ayuntamiento no aporte ningún dato o informe, "y si no muestra nadie informes es sinónimo de transparencia cero".

Desde Vox, Aurora Rodil, por explicación de voto, justificó su postura manifestando que "los dos hospitales son públicos y atienden de forma gratuita" y que "la valoración debe ser a partir de datos de eficiencia y eficacia, no debe ser jamás por razones ideológicas de que los empresarios son malos y van a buscar ganar dinero".

Rodil también manifestó: "Quiero salir en defensa de los grandes profesionales. No somos mercaderes porque trabajamos en el Vinalopó (la edil es galena en este área de salud), trabajamos con vocación de servicio. El fracaso del abrazo al hospital (el pasado sábado) yo no lo sé porque estaba jurando la bandera de esta patria. Los profesionales se están yendo porque temen que la reversión fuera terrible como ha ocurrido en Torrevieja", lo que llenó de estupefacción a la oposición tanto por el incorrecto uso de la posibilidad de explicación de voto como por lo argumentado

Desde el PP, la edil Inma Mora, apenas indicó: "Nosotros no defendemos lo indefendible. Votamos en contra porque (esta moción) sí está cargada de puro sectarismo ideológico.

La moción conjunta era tumbada por los votos en contra de PP y Vox como estaba previsto.

