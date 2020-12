El Consell levantará el confinamiento perimetral de Elda y Petrer en la medianoche de este viernes 4 de diciembre. «La medida ha cumplido su cometido y no va a continuar», indicó el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, tras reunirse con la consellera de Sanidad. Una decisión muy esperada por los ciudadanos que llega tras 26 días en los que se han mantenido cerradas las salidas y entradas a las dos localidades vecinas. Solo por motivos justificados -trabajo, estudios, urgencias médicas o atención de mayores o dependientes- han permitido los agentes el tránsito.

La última reunión telemática que Ana Barceló y su equipo de expertos en Salud Pública y Epidemiología mantuvo durante la tarde del miércoles con los alcaldes de Elda y Petrer ofreció un dato positivo y otro negativo: la incidencia acumulada de contagios ha bajado un 40% en las cuatro últimas semanas aunque el número de positivos en covid-19 sigue siendo alto en proporción a la media de la Comunidad Valenciana.

Precisamente en las dos últimas semanas se han registrado en Elda 286 nuevos contagios y la incidencia acumulada por cada 100.000 habitantes ha bajado hasta los 543,54 casos. Desde que comenzó la pandemia se han producido 2.108 positivos y han fallecido 56 personas. En Petrer se han contabilizado en las dos últimas semanas 163 nuevos contagios y la incidencia acumulada ha descendido a los 475,55 casos por 100.000 habitantes. Desde marzo se han contagiado en este municipio 1.174 personas y han fallecido 25. Datos favorables teniendo en cuenta que cuando el pasado 7 de noviembre se adoptó la medida la tasa de incidencia de Elda y Petrer, que suman 90.000 personas, se aproximaba a los 900 contagios por 100.000 habitantes. Al primer cierre perimetral se le dio una vigencia de 14 días para frenar los efectos desbocados de la pandemia con el Hospital de Elda aproximándose a su capacidad máxima.

Pero el 16 de noviembre las autoridades sanitarias decidieron prorrogar el cierre otros 14 días más. La medida la comunicó la consellera Ana Barceló tras reunirse con los alcaldes de Elda y Petrer, Rubén Alfaro e Irene Navarro. En ese momento el balance era de 11 fallecidos en tres días y 1.094 positivos en dos semanas en el Departamento de Salud de Elda.

«Necesitamos vencer definitivamente la pandemia y para eso debemos continuar con medidas restrictivas», indicó este jueves Ximo Puig advirtiendo de que «los próximos meses van a ser absolutamente decisivos para la superación de la pandemia y la reactivación económica porque tenemos que salvar vidas y salvar empresas». La alcaldesa de Petrer, Irene Navarro, ha valorado de forma positiva la decisión. «Gracias a que de manera generalizada los vecinos han cumplido las normas que se marcaron desde Sanidad ha sido posible que mejoren los datos», señaló pidiendo «responsabilidad y no bajar la guardia». En esta segunda oleada de la pandemia «todos tenemos algún familiar o conocido que ha dado positivo o es contacto estrecho de algún positivo. Una circunstancia que nos tiene que hacer valorar la necesidad de seguir reduciendo los contagios hasta llegar al cero absoluto», subrayaba. También el alcalde de Elda insistía en la misma idea. «No podemos relajarnos, no podemos dejar de cumplir con las medidas de seguridad, no podemos dejar de ser responsables, prudentes y solidarios porque la única vacuna personal que podemos administrarnos es la protección individual y colectiva». Y añadía Alfaro: «Esto no es una victoria total, es una pequeña victoria parcial, aunque hay que agradecer a los ciudadanos de la conurbación de Elda y Petrer que hayan bajado los contagios». Pero el alcalde está preocupado porque «tenemos por delante un camino complejo. El primer obstáculo es el puente de la Inmaculada y más con el levantamiento del confinamiento». Por eso ha pedido mucha prudencia porque todavía quedarán 21 días para celebrar la Nochebuena y los picos de mayor incidencia del virus se manifiestan siempre quince días después. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el puente de octubre pero ambas ciudades mantienen ahora sus propias restricciones.