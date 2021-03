La fotografía más antigua que se conserva de la ciudad de Elda cumplirá 163 años el próximo 25 de mayo de 2021. La realizó el fotógrafo francés Laurent durante el viaje inaugural de la línea del tren Aranjuez-Alicante, que la reina Isabel II llevó a cabo en el año 1858.

Al actual alcalde de Elda la foto le cautivó desde que la vio por primera vez. "He pasado muchos minutos delante de ella observando el castillo-alcázar, la primitiva iglesia de Santa Ana y el convento de Franciscanos, que después se convirtió en manicomio provincial", señala Rubén Alfaro admitiendo que siempre que la miraba se preguntaba desde dónde estaría hecha. "Muchas veces he intentado averiguar el punto exacto desde el que Laurent disparó su objetivo y por fin lo he encontrado", indica con satisfacción. El lugar es el punto kilométrico 415,5 de la línea ferroviaria de Alicante-Madrid, en el tramo comprendido entre la estación de Elda y la de Monóvar. "Laurent ni se bajó del tren, incluso es probable que parasen el convoy, cosa que en aquella época era bastante fácil", puntualiza Alfaro después de conseguir despejar un enigma al que lleva años dándole vueltas.