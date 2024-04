Novelda aprueba un préstamo de cinco millones para acometer inversiones

El Ayuntamiento de Novelda concertará un préstamo de cinco millones de euros para financiar el Plan de Inversiones 2024-2027. El pleno ha aprobado este jueves la contratación de un crédito para acometer una serie de actuaciones, entre las que se encuentran la aportación municipal para la reforma del Mercado de Abastos, la adecuación de la Plaça del País Valencià, el nuevo parque de Damasquinos, la mejora de La Glorieta, la adecuación del río Vinalopó en su tramo urbano y el recapado de la pista de atletismo.

La sesión plenaria ordinaria de abril ha aprobado, con los votos favorables del PSOE, la abstención de Compromís y el voto en contra de Vox y Partido Popular, la contratación de un préstamo de cinco millones de euros para financiar las inversiones previstas por el gobierno municipal, especialmente la referida a las obras de adecuación, mejora y digitalización del Mercado de Abastos.

La concejal de Hacienda, Ana Sabater, ha sido la encargada de defender la propuesta para la concertación de esta operación que, según ha señalado, contempla, para su licitación, un pliego de condiciones ventajosas para el Ayuntamiento, ya que durante los tres primeros años de carencia se “comportará como una póliza de crédito y solo se pagarán intereses sobre la cantidad dispuesta”, mientras que durante los cinco siguientes ya se amortizará capital, según ha informado ejecutivo socialista en un comunicado.

Sabater ha subrayado que en 2027, cuando el Consistorio comience a amortizar capital del préstamo que ahora sale a licitación, ya habrá cancelado el préstamo de reagrupación con el que se está haciendo frente a la “deuda mala, la deuda que el Ayuntamiento, por la mala gestión de anteriores gobiernos, contrajo con acreedores y proveedores y que llegó a alcanzar los 40 millones de euros”. En este sentido la responsable de Hacienda ha sostenido que el Ayuntamiento está “perfectamente capacitado para hacer frente a un préstamo destinado a financiar las grandes inversiones que la ciudad de Novelda merece”.

La concertación de esta operación crediticia no ha contado con el apoyo de Compromís per Novelda, cuya portavoz, Sílvia Anna, ha argumentado su abstención en el hecho de que las inversiones que se contemplan en el paquete, más allá de la destinada a la reforma del mercado, no se corresponden con las que su formación habría propuesto. Por su parte Vox y el Partido Popular han mostrado su rechazo por considerar que este nuevo préstamo solo servirá para incrementar la deuda municipal, a la que tendrán que hacer frente futuros gobiernos, y fundamentalmente, en opinión de los populares, “cubrir las espaldas” del gobierno municipal que, auguran, tendrá que hacer frente a muchos más gastos de los previstos en la reforma del mercado, ha apuntado el comunicado del Consistorio.

Mientras tanto el portavoz del equipo de gobierno del Partido Socialista, Lluís Deltell, señalaba que el plan de inversiones que financiará el préstamo que se propone concertar responde a la “hoja de ruta diseñada para el futuro de una ciudad que se ha hecho mayor, para una Novelda del mañana que atraiga nuevos sectores productivos, con servicios e infraestructuras culturales y deportivas de calidad”.

Obras del mercado

En la misma sesión plenaria la corporación municipal también ha aprobado la clasificación de las ofertas presentadas por parte de dos empresas interesadas en la ejecución de las obras de adecuación, mejora y digitalización del Mercado de Abastos. En este caso, atendiendo a la puntuación obtenida según los criterios establecidos en el pliego de condiciones, se ha acordado solicitar la documentación requerida a la oferta más ventajosa, que ha resultado ser la presentada por BECSA, S.A.