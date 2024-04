Novelda asegura que los hosteleros que instalaron cerramiento eran conscientes de que incumplían la ordenanza

El concejal de Comercio, Mercado y Consumo del Ayuntamiento de Novelda, Santi Sánchez, ha aclarado algunos de los aspectos en torno a la retirada de los elementos fijos y cerramientos de terrazas que, en los últimos días, están llevando a cabo algunos de los establecimientos hosteleros de la ciudad.

Sánchez ha asegurado que “no es intención del equipo de gobierno poner trabas al desarrollo y mejora de los sectores económicos” pero, ha recordado, las actividades comerciales con ocupación de vía pública están reguladas por una serie de ordenanzas que se deben respetar, como la que determina cómo, cuándo, dónde y en qué condiciones pueden instalarse las terrazas, un documento que en vigor desde 2016, y que, asegura, “respetan la inmensa mayoría de los negocios locales que ofrecen este servicio a sus clientes”.

En el caso de los cinco establecimientos afectados el concejal ha señalado que “no se ha hecho otra cosa que comunicar en varias ocasiones y, finalmente, instar a los titulares de los establecimientos que estaban incumpliendo de forma consciente esta ordenanza con cerramientos fijos, que debían retirarlos o podrían ser sancionados”.

Sánchez ha subrayado que la situación estaba provocando “agravios comparativos” entre los diferentes establecimientos del sector, “entre los que sí cumplen con la obligación de retirar sus terrazas cada noche y los que no, y, por tanto, estaba creando malestar en el mismo”.

El responsable de Comercio ha asegurado que se ha reunido con cada uno de los titulares de los negocios para explicarles la situación y, “en esos encuentros, los afectados han reconocido ser conscientes de que, cuando realizaron los cerramientos o implantaron elementos fijos en sus terrazas, lo hacían contraviniendo lo estipulado en la ordenanza reguladora, sabiendo que antes o después tendrían que retirarlas y ése momento ha llegado”.

Modificación de la ordenanza

Santi Sánchez ha incidido en que el gobierno municipal está trabajando de cara a una futura modificación de esta ordenanza, aunque ha asegurado que este será un “proceso largo” a cuyo final no pone fecha, ya que una regulación de estas características “debe contemplar todos los supuestos de ocupación de vía pública, urbanas, tráfico, zonas de estacionamiento, que se verían reducidas por la instalación de terrazas fijas, y condiciones de seguridad y accesibilidad”.

Así las cosas y hasta no contar con una nueva ordenanza reguladora el regidor de Comercio ha manifestado que se debe “cumplir con los términos de la actual y ésta determina que las terrazas no pueden contar con elementos fijos que no puedan ser retirados al finalizar la actividad comercial”, para concluir afirmando que el Ayuntamiento no impide que haya terrazas, “lo único que pide es que estas terrazas cumplan con la normativa vigente”.