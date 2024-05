"Los Moros y Cristianos tienen que ser Patrimonio de la Humanidad"

PREGUNTA: ¿Cómo prepara la UNDEF la celebración de su 50 aniversario?

RESPUESTA: Medio siglo no se cumple todos los días y es para celebrar. La entidad tiene siete áreas (Murcia, Alicante, València, Lleida...) y en cada una de ellas se llevará a cabo un acto diferente. En una habrá un concierto, en otra una embajada, y así sucesivamente. Hemos estado trabajando en esto durante meses. También queremos organizar un desfile central que acoja a todas las poblaciones y estamos decidiendo en qué municipio lo realizaremos. Hay varias propuestas interesantes sobre la mesa.

P: ¿Qué futuro le ve a las Fiestas de Moros y Cristianos?

R: Tuvimos un bajón entre 2017 y 2018 debido a la crisis. No sé si fue la pandemia, que estuvimos tanto tiempo encerrados y sin poder hacer fiestas, pero desde 2021 la tendencia de los Moros y Cristianos va en aumento. La gente está volcada, tiene ganas de fiestas. Este fin de semana me quedé alucinada en Petrer, donde ya han celebrado los Moros y Cristianos, al ver la cantidad de gente joven que participó. Eso no se tiene que perder ni terminar nunca.

P: ¿Qué beneficios reportan aquellas poblaciones que son miembros de la UNDEF?

R: Económicamente, ninguno. No somos una entidad que recibe subvenciones anuales. Tenemos que ir llamando a puertas, tanto en las Diputaciones como en los gobiernos autonómicos, para ver qué nos pueden dar. Dentro de nuestras posibilidades, intentamos organizar actos en todas las áreas. Valoramos la unión y la fuerza que tenemos.

P: Este año estuvieron en Fitur...

R: Fuimos a través de Costa Blanca. Allí en su stand teníamos unos minutos para presentar la guía de festera de todo el año, pero hemos decidido pegar un empujón y por medio de Costa Blanca pudimos tener un espacio propio que fue un éxito total. Nos llevamos casi 3.000 guías y nos faltaron 1.000 más seguro. La gente lo acogió muy bien, tenían conocimiento de cuando y en qué fechas se realizaban muchos de los festejos de las poblaciones.

P: ¿En qué punto está que declaren a los Moros y Cristianos Patrimonio de la Humanidad por la Unesco?

R: Estamos trabajando en ello. Tenemos que ser reconocidos tal y como nos merecemos. No puede ser que las Fallas lo sean y los Moros y Cristianos no.

P: En la actualidad, ¿cuántas poblaciones forman parte de la UNDEF?

R: Tenemos 79 municipios de pleno derecho y otros tres de aspirantes. Estos últimos tienen tres años para poder entrar. Siempre va un dirigente de la entidad a ver las fiestas: como se realizan, la forma que salen, los desfiles, la vestimenta... Pasan una especie de examen para poder acceder a pleno derecho.

P. ¿Cuáles son las ciudades que aspiran a entrar en este momento?

R: Piles (València) y otros dos municipios de Andalucía.

P: ¿Cómo han sido las conversaciones previas con la Junta Central de Fiestas de Villena para que esta llevase la semana pasada a votación en la asamblea su regreso a la UNDEF?

R: Empezaron a principios de año. Ellos nos comentaron que era su deseo estar dentro de la UNDEF como miembros de pleno derecho. Es un deseo que no viene solo de la actual directiva (Paco Rosique), sino que también hablé con la anterior (Luis Sirera) en 2019 para que el municipio pudiese volver. En ese momento, por lo que sea, los compromisarios no votaron a favor. Paco Rosique me dijo que durante su presidencia quería ingresar a la UNDEF, donde me aseguró que Villena nunca debería haber salido.

P: Uno de los motivos principales por los que Villena abandonó la UNDEF en 2011 fue por el sistema de representación de la asamblea, ya que consideraban injusto que el municipio tuviese la misma representación en ella que otras poblaciones con menor número de festeros, ¿continúa siendo así?

R: No. Ahora tienen la máxima representación. No es lo mismo una población que tenga 12.000 festeros que otra que tenga 7.000. Hemos cambiado el reglamento y los estatutos en estos últimos años.

P: ¿Ha recibido interés por parte de ciudades como Alcoy o Elda para entrar a formar parte de la UNDEF?

R: De momento no. Siempre digo que las puertas de la UNDEF están abiertas para todos. Estamos dispuestos a sentarnos a hablar con todos y lo que salga de esas reuniones es lo que tienen que elegir los festeros. La UNDEF es la casa grande de los Moros y Cristianos.

P: ¿Qué opina del cambio de roles de género en los cargos de Moros y Cristianos? Es decir, que salgan mujeres en funciones que han sido tradicionalmente para hombres y a la inversa

R: Lo veo maravilloso. Las mujeres tenemos el mismo derecho que los hombres a ostentar los cargos que queramos: alférez, capitán, abanderada... Es un debate que ya está rancio. Estamos aquí para divertirnos y respetarnos unos a otros ante todo.

