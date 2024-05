El empresariado de la Comunidad Valenciana reivindica en Madrid el Corredor Mediterráneo y una reforma de la financiación autonómica

El empresariado valenciano ha mostrado este martes músculo en Madrid y ha reivindicado el Corredor Mediterráneo y una reforma de la financiación autonómica que deje de penalizar a la Comunidad Valenciana durante la jornada Unidad para ser más influyentes que se ha celebrado en la sede la Confederación Española de Organizaciones Empresariales en la que ha participado el presidente de la patronal, Antonio Garamendi. "Los empresarios de la Comunitat Valenciana quieren aportar sus fuerzas al proyecto de España. Son un gran ejemplo y me gustaría que esta mentalidad estuviera instalada en otros sitios", ha señalado Garamendi durante la presentación del acto.

Salvador Navarro, vicepresidente de la CEOE y presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, ha sido el encargado de expresar las principales preocupaciones del empresariado valenciano. Una de sus peticiones más urgentes es que se aborde la reforma de la financiación autonómica que permita corregir la infrafinanciación crónica de la Comunidad Valenciana. "Nuestro peso económico e industrial no se corresponde con la financiación que deberíamos tener. Eso está lastrando la competitividad de las empresas. Y no somos los únicos infrafinanciados, también es un problema de Murcia, Andalucía y Baleares", ha señalado. "Somos la única región que es aportadora neta, y nata, al sistema de financiación autonómica aun siendo más pobres que las demás", ha advertido el líder de la patronal, que ha recalcado que los valencianos no pueden ser ciudadanos de segunda o de tercera.

Por su parte, Agnès Noguera, vicepresidenta de la Asociación Valenciana de Empresarios, ha recalcado la necesidad de avanzar en la puesta en marcha del proyecto del Corredor Mediterráneo. "La conexión con entre Valencia y Barcelona tiene que mejorar porque ahora es tercermundista. El Corredor Mediterráneo beneficiará a todas las empresas de la Comunitat Valenciana, impulsará los puertos del Mediterráneo y dará un espaldarazo a la actividad logística. Hay que tener en cuenta que esta infraestructura es vital para impulsar nuestras dos grandes industrias: el turismo y las exportaciones", ha asegurado Noguera.

A pesar de las todas las dificultades mencionadas durante el foro, los empresarios valencianos reunidos este martes en Madrid también han reivindicado el potencial de la Comunidad Valenciana. "Tenemos la oficina de la EUIPO, administraciones de la OTAN y las empresas vienen a invertir al territorio porque nos ven como una oportunidad. Estamos en el camino de ser una región muy competitiva, por eso necesitamos que se complete el Corredor Mediterráneo, que Redeia incremente sus inversiones en la Comunitat Valenciana. Además de la ampliación del aeropuerto de Valencia y el de Alicante", ha señalado José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de la Comunidad Valenciana.

Influencia en la capital

El foro que se ha celebrado este lunes en la capital de España ha congregado a algunos de los empresarios más reconocidos de la Comunitat Valenciana. El presidente de Cox Energy, Enrique Riquelme, ha asistido al encuentro y ha reivindicado la necesidad de que la región sea más autónoma en materia energética. También ha asistido al cónclave Rafael Juan Fernández, consejero delegado de Vicky Foods, y ha participado en el acto José Rosell Tejada, consejero delegado y fundador de Grupo S2, una de las empresas dedicadas a la ciberseguridad más importantes de la Comunitat Valenciana. Por su parte, Javier Rivera, CFO de la compañía PowerCo, ha señalado que la empresa ha elegido la región para invertir por el gran potencial respecto a las energías renovables que tiene. "Las universidades públicas y los centros tecnológicos de la autonomía son de primer nivel. Nosotros hemos apostado por el desarrollo de energías 100% renovables y la Comunitat Valenciana es uno de los mejores lugares para hacerlo", ha explicado Rivera.

Manuel Broseta, abogado y presidente de la Fundación Conexus, ha señalado durante el evento la importancia de que los empresarios valencianos defiendan en la capital de España sus intereses. "Hay que estar en Madrid. Los empresarios valencianos tenemos que estar en la capital, más allá de participar en un acto y volver a la Comunitat Valenciana. Hay que quedarse y trabajar aquí. Somos una palanca fundamental para la economía española y ahora mismo tenemos la oportunidad junto a Madrid de construir un eje de estabilidad e integración", ha afirmado Broseta.