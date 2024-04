"Hay que conseguir que el eldense compre en el comercio local que ofrece de todo"

La comerciante Rocío Vera sustituye a Manuel Carpio en la presidencia de Asociación de Empresarios de Elda. La que era vicepresidenta de la entidad asume ahora las riendas para conseguir una ciudad comercial, segura, sostenible e inclusiva, con la economía circular como marca de la asociación.

PREGUNTA: ¿Qué ha motivado el relevo en la presidencia de la Asociación de Empresarios de Elda?

RESPUESTA: Hicimos una asamblea hace unos días y se decidió el cambio de presidencia, ya que el anterior responsable dejaba el cargo por motivos personales. Se decidió que, para tener continuidad, yo asumiera el cargo de presidenta, puesto que anteriormente ocupaba el puesto de vicepresidenta en la directiva.

P: ¿Cuál es la situación del comercio local en Elda?

R: Nos cuesta mucho luchar día a día, ya que tenemos cerca grandes ciudades como Alicante y Elche, y la gente se desplaza a esos sitios. Estamos luchando todos los días para sacar promociones y campañas para que vean que no hace falta desplazarse para tener un buen comercio e intentar conseguir que antes éramos la capital del Valle y volver a ser la capital de la comarca. Hay que conseguir que la gente de Elda se quede aquí a comprar, porque aquí hay de todo, o casi todo.

P: ¿Viene gente de poblaciones cercanas a comprar a Elda?

R: Sí, bastante gente. Vienen clientes de Sax, Monóvar, Villena, Pinoso... Todos los comercios tienen clientes de fuera.

P: ¿Cómo valora la peatonalización de la calle Juan Carlos I?

R: Hay sus detractores y sus defensores, y cada uno opina de una manera distinta. En los días de mercado, hay bastante afluencia de gente, y durante la mañana, hay menos porque la gente está trabajando; por la tarde, un poco más. Eso sí, hay que tener cuidado porque siguen pasando patinetes a gran velocidad.

P: ¿Pero notan positivamente que no haya coches?

R: Durante la campaña de Navidad estuvo bastante bien, y ahora, cuando llegue el buen tiempo, será como estar en un centro comercial abierto. Pienso que es beneficioso para los comercios.

P: Y sobre la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), ¿cómo cree que afectará al comercio?

R: Vamos poco a poco, la peatonalización de la calle costó y el pequeño comercio todavía se está adaptando. No vamos a pensar en futuros proyectos.

P: ¿Qué le parece que la calle Juan Carlos I no tenga papeleras? Es la principal vía comercial de la ciudad...

R: Las hemos pedido porque son necesarias. Nos dijeron que algo faltaba y que las pondrán, esperemos que pronto.

P: ¿A cuántos negocios y comercios representa la asociación?

R: Está compuesta por servicios, comercios y hostelería. En este momento, contamos con unos 60 o 65 asociados y seguimos creciendo cada día. Esperamos sumar más. Hacemos un llamamiento para que la gente se una a la asociación, ya que así podemos lograr más cosas y si el comercio está unido, todo será mejor. Desde la asociación te enteras de muchas subvenciones que a veces pueden pasar desapercibidas para los asesores.

P: ¿Qué futuro le ve al comercio local?

R: Antes, la gente salía a pasear y si le gustaba algo de lo que veía en el escaparate, entraba y lo compraba. Ahora, la gente está más cómodamente en casa, por lo que nos toca llegar al consumidor por otros medios, como los estados de WhatsApp. Hay que incitarlos a actuar y tratar de hacer que desde sus hogares se acerquen a nuestro comercio en lugar de comprar en plataformas que perjudican al pequeño comercio. Además, tener presencia en redes sociales y una página web nos permite atraer clientes de otras áreas, no solo de Elda. Para el consumidor de a pie, es como tener un escaparate; muchas veces nos dicen: 'He visto en la página web o en redes y he venido a por ello'.

P: ¿Cómo es el cliente que compra en el pequeño comercio?

R: Es un cliente familiar que te llama y al que llamas por su nombre. Son clientes que llevan una vida y una trayectoria, que van viniendo.

P: ¿Qué tal es la relación con el Ayuntamiento y la Concejalía de Comercio? ¿Les mantienen al día?

R: La relación es muy buena. Además, Silvia (concejala de Comercio) nos respalda en todo momento y está constantemente pensando en cómo mejorar y asegurarse de que el comercio local prospere.

P: ¿Qué retos tiene en esta nueva etapa?

R: Apoyo las redes sociales y queremos que los clientes puedan tener un escaparate online donde puedan ver qué comercios están afiliados a la asociación, para así conocer las campañas y estar al tanto de todo en todo momento.

