Una octogenaria con covid permanece cuatro horas en el suelo sin recibir ayuda

Cuatro horas permaneció tirada en el suelo de su habitación una mujer de 87 años, positiva en covid-19, que se cayó de la cama en su domicilio de Petrer. Una llamada a Emergencias 112, realizada a las siete y media de la tarde del sábado por su hija, alertó de lo ocurrido solicitando ayuda para poder levantarla porque ella era incapaz. El servicio fue catalogado como «social» de carácter «humanitario» activándose el protocolo habitual en estos casos. Pero a las diez de la noche nadie había acudido todavía a la vivienda así que la hija volvió a llamar al 112. Cruz Roja no pudo enviar ninguna ambulancia porque en ese momento no disponía de recursos en la zona, y desde la Policía Local se indicó que sus patrullas tampoco habían podido acudir porque carecían de trajes EPI para prevenir un posible contagio de coronavirus.

El Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU) optó entonces por avisar al centro de salud Petrer II. Según las fuentes consultadas por este diario, el personal sanitario indicó que no era su cometido pero desde el CICU se requirió la presencia de un médico para comprobar el estado de salud de la mujer y, de este modo, descartar posibles lesiones a consecuencia de la caída. El facultativo de guardia aseveró que la contagiada de covid no tenía traumatismos ni requería una valoración médica. Únicamente necesitaba ayuda para levantarla pero que no era esa su función, y que si la Policía Local no disponía de EPI, desde el centro de salud no habría ningún inconveniente en suministrárselos. Insistió en que no le correspondía a un facultativo realizar esa labor y desde el CICU se le dio la razón, pero advirtiéndole de que sí era responsabilidad del personal sanitario del centro de salud controlar el levantamiento del suelo de la octogenaria y su posterior traslado a la cama para evitar que en esa maniobra se produjera cualquier lesión.

Lo cierto es que a las diez y media de la noche volvió a llamar la hija a Emergencias para decir que ni agentes ni sanitarios se habían dirigido a la vivienda, ni lo iban a hacer porque su madre tiene covid y ellos carecen de EPI. El personal del CICU contactó de nuevo con la Policía Local para preguntar si sus agentes recogerían los EPI en el centro de salud para ayudar a la mujer. Pero la respuesta fue negativa argumentando los agentes, entre otras cosas, que no era función policial prestar ese tipo de servicios, que no podían valorar la situación de la mujer por si requería algún tipo de asistencia médica y, además, que no disponían ni de los medios técnicos ni de la formación específica adecuada para levantarla del suelo y llevarla a la cama. Entre llamada y llamada se hicieron las once de la noche y desde Emergencias se optó entonces por llamar a la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Elda-Petrer. Pero minutos más tarde la hija de la octogenaria volvió a llamar por teléfono para anular el servicio ya que, finalmente, había conseguido que acudieran a la vivienda unos familiares que se encargaron de levantar a su madre del suelo y trasladarla a la cama.

Desde la Conselleria se ha insistido en puntualizar que la petición de ayuda no era de carácter sanitario -porque no estaba herida ni requería asistencia médica- sino de carácter social, por lo que le correspondía al Ayuntamiento de Petrer asumir el servicio a través de sus propios medios, ya sea por medio de la Policía Local o del departamento de Servicios Sociales. Desde la concejalía de Sanidad no se ha explicado nada al respecto, pero desde Seguridad Ciudadana se ha informado sobre la apertura de una investigación interna para aclarar lo sucedido y tomar medidas si fuera necesario.