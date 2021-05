Petrer vigilará bares y cuartelillos para evitar las reuniones en las "no fiestas"

Las autoridades de Petrer piden responsabilidad a la familia festera para que limiten las celebraciones y las reuniones durante los dos próximos fines de semana por las "no fiestas". Ante la cercanía de los días en los que Petrer debería celebrar sus días grandes de Moros y Cristianos, el presidente de la Unión de Festejos San Bonifacio Mártir, Enrique Rubio; la alcaldesa Irene Navarro y el comisario jefe de la Policía Local, Antonio Amorós, han lanzado un mensaje de prudencia y prevención a la ciudadanía por el covid-19. La alcaldesa ha agradecido el gran esfuerzo de vecinas y vecinos para “reducir los contactos sociales y familiares y que, afortunadamente, las cifras de incidencia acumulada se mantengan por debajo de 30 casos por cada 100.000 en Petrer”, añadiendo que “esta buena situación no nos debe dar esa confianza para bajar la guardia, ya que hace solo unos meses los datos no eran tan buenos”. “No podemos echar a perder el esfuerzo de las últimas semanas por una comida, una reunión o una simple quedada, que, reconozco, que a todas y a todos nos apetece”.

Vacunación masiva

Navarro ha recordado que el próximo día 24 de mayo está previsto que empiece la vacunación masiva en Petrer, “por lo que estoy convencida de que si seguimos mostrando esa responsabilidad durante el mes de mayo, con el avance de la vacunación y con la disminución de casos, podremos mirar al verano y a los próximos meses con mucha más tranquilidad”. Por su parte, el presidente de la Unión de Festejos San Bonifacio, Mártir, ha recalcado el mensaje de “responsabilidad, prudencia y respeto, subrayando que “como venimos haciendo en todo este tiempo, debemos ser ejemplo de estos valores porque aún quedan personas enfermas y lo que queremos todos es que esto no empeore”.

Sin denuncias, de momento

Antonio Amorós, comisario jefe de la Policía Local, ha recordado que “por el momento no hemos tenido que denunciar ningún cuartelillo, ninguna sede festera, ya que el comportamiento ha sido ejemplar”. No obstante, al acercarse unas fechas complicadas, “durante estos dos fines de semana, desde la Policía Local hemos preparado un dispositivo especial encaminado a la vigilancia y control de todo el casco antiguo y de los establecimientos hosteleros”. Alcaldesa y presidente de Unión de Festejos han querido aprovechar para lanzar un mensaje de “ánimo” a toda la familia festera, con la mirada puesta en la celebración de las fiestas de 2022.