Valenciano a ritmo de rap en Elda

El IES El Monastil de Elda se ha convertido, junto al instituto de la localidad valenciana de Guadassuar, en un paradigma para la Conselleria de Educación en el desarrollo de la actividad intercultural Rapsodes, un nuevo proyecto de intercambio de experiencias educativas para incentivar el uso del valenciano entre la población escolar a través de las letras y los versos improvisados. En este caso por medio del rap y con el tema «Mujeres de nuestra tierra» como elemento inspirador de las diez canciones que los alumnos de ambos centros, todos ellos de primero de ESO, han interpretado este martes en las pistas deportivas del centro educativo eldense.

El valenciano es más fácil de aprender con canciones de rap para los estudiantes castellanohablantes. Y, al mismo tiempo, el intercambio con estudiantes valencianoparlantes les ayuda a conocer otras realidades culturales en una Comunidad Valenciana amplia y plural.

Aunque Rapsodes 2021 ha culminado este martes con la Trobada Intercultural en valenciano, el ciclo comenzó meses atrás cuando Educación dio luz verde al proyecto compartido por el IES Monastil y el IES Guadassuar. A partir de ese momento los 200 alumnos de ambos centros que han compartido la experiencia se repartieron en diez grupos -seis de Elda y cuatro de Guadassuar- y comenzaron a elegir sus ritmos y a componer las ocurrentes letras de sus canciones. Contaron para ello con un experto en rap en valenciano contratado por la conselleria que enseñó a los jóvenes a crear estructuras a partir del ritmo y a improvisar las letras sobre la marcha. Y todo ello con el apoyo de los profesores de música y valenciano de ambos institutos.

Pero antes, para romper el hielo y que todos los «raperos» se conocieran virtualmente, grabaron un vídeo de cinco minutos con historias divertidas de sus clases contadas en valenciano, que posteriormente se intercambiaron.

Y el martes, de 10 a 13 horas, ha tenido lugar la puesta en escena del festival de rap en valenciano en una jornada de convivencia que no ha querido perderse ni la directora general de Innovación Educativa y Ordenación, Margarida Castellano Sanz, ni el concejal de Educación de Elda, Fernando Gómez. Y para finalizar se interpretaron tres versiones individuales y hubo intercambio de detalles entre ambos centros y entrega de premios para los temas más divertidos, los más elaborados y los que mostraron las mejores coreografías, entre otros galardones.

En la convocatoria Rapsodes de este año han participado muy pocos centros de habla castellana y, además, han sido minoritarios los que se han sumado a la iniciativa junto a un instituto de habla valenciana. Pero los IES Monastil y Guadassuar han alcanzado la excelencia en la Comunidad Valenciana al organizar un encuentro presencial en tiempos de restricciones por la pandemia del coronavirus. Para la responsable de Innovación Educativa ha sido un ejemplo a seguir y para la directora del Monastil una experiencia muy enriquecedora. «Somos una Comunidad bilingüe y este tipo de actividades sirven para romper las barreras lingüísticas desde la colaboración y la empatía», ha indicado Ana Esteve mostrándose también muy satisfecha por utilizar el rap para «visibilizar» a mujeres de ambos municipios que, a pesar de sus grandes logros culturales, sociales, deportivos, docentes, artísticos y científicos, son grandes desconocidas para sus propios vecinos.

Letras

RAPSODES PS1

Elda és una meravellosa ciutat.

coneguda per la indústria del calçat. Tenim empresàries de molt bona qualitat que sempre treballen per la igualtat.

Jo tinc treball en una gran empresa, tot i que no hi ha sorpresa allò que sentim ningú ho expressa encara que no tots tenen destresa.

Vaig a parlar de les bones empresàries, aquelles de les quals són molt admirables i també molt apreciades, que treballen a les fàbriques.

En aquesta ciutat fan moltes sabates, que han pogut ser dissenyades per grandes dones com Lolita Miralles, amb suport de les seues companyes.

Jo tinc treball en una gran empresa, tot i que no hi ha sorpresa allò que sentim ningú ho expressa encara que no tots tenen destresa.

Per no allargar més el rap i no seguir amb el trap, vaig a intentar acabar per no ratllar-vos més el cap

RAP PS3

Cal destacar la nostra Sanitat perquè ens ha pegat una hòstia de realitat ha aparegut un nou tipus de virus que s’ha anomenat coronavirus

El coronavirus ens ha destrossat però per fortuna tenim la Sanitat una nova vacuna s’ha inventat per a salvar a tota la humanitat

Maruja Ycardo i Manolita Candel son infermeres que proven medicaments per així cuidar als pacients i que estiguen molt contents

El coronavirus ens ha destrossat però per fortuna tenim la Sanitat una nova vacuna s’ha inventat per a salvar a tota la humanitat

A l´hospital ple de xeringues per a que tu salut tingues per a que tu prompte isques amb una somrisa plena de rises

El coronavirus ens ha destrossat però per fortuna tenim la Sanitat una nova vacuna s’ha inventat per a salvar a tota la humanitat

Amb aquest rap volem donar el missatge de què parlem tots el mateix llenguatge per així donar un homenatge a tota la gent que lluita amb coratge

No se n’aneu de viatge, que ara li toca al PS4