Monóvar tendrá este año unas Fiestas "diferentes"

La concejala de Fiestas de Monóvar, Amparo Maestre, acompañada por el edil de Deportes, David Amorós, y la vicepresidenta de la Junta Festera, Reme Maqueda, presento el cartel de las fiestas patronales “Setembre´2021”, cuya autora ha sido Laura Díaz, en un acto celebrado en el Kursaal-Fleta. Maestre ha destacado que “las fiestas de este año van a ser diferentes, sin aglomeraciones, con aforos limitados y una programación provisional, adaptada la situación actual”. La edil ha señalado que “este año las fiestas no se han anulado en un intento de ayudas a los comercios y la restauración, pero no serán unas fiestas como las que conocemos, ya que la situación sanitaria no permite las aglomeraciones típicas de los días festivos, ni las reuniones multitudinarias”. En el acto de la presentación, al que también acudieron Carmen Román, representando a la Asociación Alicante contra el Cáncer, así como un representante de la mercantil Instinto Deportivo, se dieron a conocer los actos previstos para las fiestas 2021, siempre supeditados a las evolución de la pandemia. La concejal de fiestas avanzo que “la programación de actos es variada y para todas las edades, contando con actuaciones musicales al aire libre, destacando una jornada de Fitness a beneficio de Alicante Lucha contra el Cáncer en el parque de la Alameda; la presentación del libro “No estamos tan bien” del monovero Rubén Serrano; la Exaltación de las Reinas en la Alameda; la entrega de premio del LIII Salón Internacional de Fotografía “Monòver Setembre 2021”.