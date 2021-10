Aspe rechaza reprobar al edil de IU por su contratación en el Ayuntamiento de Elda

El pleno del Ayuntamiento de Aspe no ha reprobado finalmente al concejal de Personal, Iván Escobar, de EU, tal y como pretendía el PP al considerar que la actitud que ha mostrado durante su proceso de selección, como funcionario interino del Ayuntamiento de Elda, «dista mucho de la ejemplaridad que se le exige a un representante público». La moción del PP no prosperó anoche por el voto de calidad del alcalde. Los nueve concejales de IU y Cs votaron en contra, el mismo número de votos a favor que sumaron los seis ediles del PP y tres del PSOE. Sin embargo el regidor socialista Manuel García decidió abstenerse, por lo que el voto de calidad del alcalde evitó que el pleno amonestara a Escobar.

Fue una sesión bronca, que finalizó pasadas las once de la noche del miércoles, y en la que no faltaron las continuas interrupciones en el turno de palabra y las descalificaciones personales. El portavoz del PP, Sergio Puerto, tuvo que escuchar como el portavoz de EU, José Vicente Pérez, le llamaba en varias ocasiones «ruin y miserable» y el alcalde Antonio Puerto le añadía el calificativo de «mentiroso». Hastiado por el tono marrullero y gritón de la sesión, uno de los concejales populares terminó abandonando el pleno pero una compañera fue tras él y le convenció para que regresara.

El líder del PP le respondió a Pérez que «como persona maleducada eres de matrícula de honor» y al alcalde le acusó de «actuar como un hooligan de la política al que le viene demasiado grande la silla que ocupa en un equipo de gobierno de macarras». El portavoz popular insistió en que Iván Escobar «debe de asumir responsabilidades y dar ejemplo a los vecinos», por eso le reprochó que no hubiera dimitido ya y que siga ejerciendo el cargo de concejal. PP y el PSOE de Aspe -ambos en la oposición- ya exigieron dos semanas atrás al alcalde de EU que destituyese a su edil por modificar supuestamente el orden de la bolsa de trabajo, que ambos municipios compartían, para ser contratado como administrativo interino en el departamento municipal de Tesorería de Elda.

Para Sergio Puerto ha quedado «suficientemente probada» la falta de ejemplaridad del concejal de Personal, quien indicó a Elda que era el número 1 en la bolsa de empleo que gestiona su concejalía, siendo el 16, lo que le sirvió para conseguir el puesto de trabajo que le correspondía a otra persona. Además, los populares le reprochan que no renunciase al puesto cuando le comunicaron la irregularidad desde la concejalía de Recursos Humanos de Elda, y que diese lugar a que le cesaran y a generar un conflicto entre ambas instituciones. El concejal del PP también afeó la actitud del alcalde afirmando que «su falta de humildad y equidad está perjudicando a los aspenses que ya no podrán trabajar en el Ayuntamiento de Elda porque han roto el acuerdo por la pérdida de confianza y ausencia de buena fe».

Sin embargo Pérez achacó toda la responsabilidad al Consistorio eldense por cometer un «error manifiesto y grave» en el proceso de selección advirtiendo, además, que podría haber prevaricado «porque no actúo hasta un mes más tarde después de ser avisado desde Aspe de que se estaban equivocando». En una defensa vehemente de su compañero de gobierno insistió en indicar que «el Ayuntamiento de Elda ha metido la pata hasta el fondo».

Anoche fue la primera vez que Escobar hablaba en público del asunto. «Si no lo he hecho antes es porque he presentado un contencioso administrativo y mis abogados me han aconsejado que no diga nada. Pero estoy deseando hablar para limpiar mi persona y mi nombre», señaló el edil.