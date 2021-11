Elda revela la correspondencia entre la escritora Pardo Bazán y el presidente Emilio Castelar

Precisamente la muestra ha permitido conocer el vínculo que el presidente de la Primera República Española entre los años 1873 y 1874 mantuvo con la condesa gallega, un aspecto poco conocido. De hecho, tras tener conocimiento del viaje que Emilio Castelar realizó a Galicia por motivos de salud, Pardo Bazán le envía una carta el 7 de agosto de 1898 para mostrarle su admiración y su deseo de recibirlo como invitado en el Pazo de Meirás. «Al saber que ya pisa usted la tierra gallega, no puedo menos de saludarle con alegría y de sentir mucho y muy de veras no poder tomar el tren, sujeta aquí por las obras del Pazo o Casa que estamos construyendo», se sincera deseándole que «las aguas le sienten como me sentaron a mí, dándole salud y contento para bien de todos y de España». Y se despide de Castelar trasmitiéndole su «incondicional cariño y devoción inalterable».