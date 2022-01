Un hombre se queda encerrado en casa tras una tentativa de robo en Petrer

Una tentativa de robo en Petrer ha puesto en alerta a la Policía Local por el método utilizado. Los ladrones actuaron a media mañana en una vivienda de la zona de La Frontera forzando la cerradura pero sin conseguir entrar a la misma. La voz de alarma la dio el propio morador que se encontraba durmiendo después de salir del turno de noche, y escuchó el timbre y ruidos. La cerradura quedó obstruida de forma que no se podía entrar ni salir de la vivienda y colocaron una cinta en la mirilla. Una vecina vio bajar por las escaleras del edificio a dos hombres con capucha, una gorra azul y con una bolsa en la mano. A pesar de hacer una batida por la zona no se les localizó. La Policía Local ha advertido sobre el método de dificultar la visión de la mirilla. Se trata de un método utilizado en otras poblaciones y que consiste en impregnar la mirilla con algún ungüento que dificulte su visión. Suele ser vaselina, pero también emplean colas o pegamentos, en este caso había sido tapada con cinta. Acto seguido, llaman al timbre o a la puerta y se hacen pasar por alguien de confianza: un técnico o algún vendedor con ofertas que puedan resultar de interés. El ciudadano se asoma como es habitual a la mirilla. Al no ver claramente quién está al otro lado, abre la puerta para atender a quien está llamando. Los delincuentes aprovechan ese momento para empujar y entrar por la fuerza a la vivienda. Un engaño habitual, pero de gran daño para el ciudadano; por el robo de sus pertenencias como por el shock que supone la entrada de los criminales en la vivienda con la víctima también en su interior. En este caso se forzó la cerradura pero la Policía Local advierte de la importancia de no abrir a desconocidos y sospechar en caso de encontrar alguna anomalía en la puerta de entrada.