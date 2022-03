La ONCE remodela su sede en Elda

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, acompañado de la concejala de Bienestar Social, Alba García, ha asistido esta mañana a la inauguración de la remodelada sede de la ONCE en Elda, situada en la calle Cervantes. En el acto han estado presentes Miguel Carballeda, presidente del Grupo Social ONCE; Carlos Carrazoni, director de la ONCE en Elda, y Estela Medina, directora de la ONCE en Alicante.

Rubén Alfaro ha destacado la labor social que realiza la ONCE y también el importante papel humano que llevan a cabo sus vendedores y vendedoras en las calles y barrios de la ciudad. La agencia de la ONCE de Elda presta atención a 291 personas de entre 2 y 96 años, ciegas o con baja visión. Las instalaciones, totalmente accesibles y adaptadas, han sido remodeladas para prestar servicios de mayor calidad y en las mejores condiciones. Antes de la inauguración, el regidor eldenses y los responsables de la ONCE han realizado una recorrido por los diferentes departamentos y dependencias, que incluyen salas de rehabilitación, de accesibilidad y de manejo de nuevas tecnologías. La Agencia de la ONCE en Elda, creada en 1945, tiene adscrita la demarcación del Medio y Alto Vinalopó con sus 18 localidades, y cuenta con 117 vendedores, 86 de ellos indefinidos y 31 temporales, de los cuales 26 son afiliados a la ONCE.