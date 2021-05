Un vecino de Villena se lleva el "Sueldazo" de la ONCE

El Cupón de Fin de Semana de la ONCE ha dejado en Villena, dependiente de la Agencia de la ONCE de Elda, un "Sueldazo" de 5.000 euros al mes durante 20 años más 300.000 euros al contado, en el sorteo del sábado, 1 de mayo de 2021. El vendedor de la ONCE Francisco Márquez Molina es quien ha llevado la ilusión de la ONCE a Villena, en su área de venta de la avenida de la Constitución 135 y, además, también ha repartido 200.000 euros, con 10 cupones premiados con 20.000 euros cada uno de ese día.