Las ucranianas residentes en Alicante piden "el fin de la guerra" como regalo del 8M

Las mujeres de Ucrania que trabajan en la provincia de Alicante se disponen a celebrar un 8M marcado por la tragedia de un país en guerra por la invasión de Rusia. En este Día Internacional de la Mujer Trabajadora todas coinciden en pedir lo mismo y con la misma vehemencia: el fin inmediato del conflicto bélico que está matando a sus compatriotas, arrasando sus pueblos y destruyendo sus sueños e ilusiones. "El mejor regalo que nos podrían hacer a todas las mujeres ucranianas en esta festividad es que acabe de inmediato la barbarie que estamos sufriendo", comenta Tatiana Usova.

Tal y como explica, el 8 de marzo tiene en su país un significado muy especial. Es un día no laborable y se celebra por todo lo alto. Los hombres acostumbran a agasajar a las mujeres. "Nos regalan flores y obsequios de todo tipo, nos invitan a comer en los restaurantes y nos felicitan por la calle y tienen detalles con nosotras aunque se trata de desconocidos. Es un día muy especial, las familias y los amigos se juntan para festejarlo y hasta se considera más importante que el Día de la Madre", comenta esta empresaria de 40 años que lleva dos décadas en España al frente de una agencia inmobiliaria y varias tiendas de alimentación repartidas por la ciudad de Alicante. "Ya le he dicho a mi marido que este martes no me regale nada, que el dinero que pensaba gastar en mí lo utilice en comprar gasolina para enviarla a Ucrania", comenta con la voz quebrada por el dolor y la incertidumbre de tener a familiares y amistades bajo la amenaza de las bombas y los tanques de Putin.

Respecto a las condiciones laborales de las mujeres ucranianas explica que su situación es muy parecida a la de España. "Pero nosotras somos muy fuertes y si de verdad nos empeñamos en conseguir algo al final lo conseguimos", subraya Tatinana. "Sinceramente no creo que exista en Ucrania discriminación en el trabajo por ser mujer. Ni en el salario ni en las condiciones laborales. Pienso que si hay diferencias son pequeñas y se deben, sobre todo, a la historia y a las costumbres que hemos heredado de que el hombre era el que se encargaba del sustento de la familia, mientras la mujer se encargaba de cuidar de la casa y de los hijos", puntualiza matizando que "todo eso forma ya parte del pasado y ahora el trabajo, la casa y los hijos son una responsabilidad compartida de la pareja".

Únicamente pone una objeción. "Es cierto que para que una mujer consiga un puesto de trabajo importante debe de demostrar más cosas que un hombre. No se le toma desde el primer momento tan en serio como a un hombre. Pero si es válida termina logrando su propósito y, una vez que consigue el puesto, se le considera igual que un hombre y recibe el mismo trato que puede recibir un hombre", manifiesta mostrándose muy agradecida a España. "Tengo una hija de dos años y en España tengo una plena confianza en su futuro. Pero, por desgracia, es algo que las familias de Ucrania con hijos pequeños no pueden decir en este momento...", calla y llora Tatiana Usova.