Encuentran en Elda parte de un convento de 1562 durante las obras de la escuela Santa Infancia

Los trabajos arqueológicos en las obras de la nueva escuela infantil Santa Infancia de Elda han permitido localizar elementos del convento de Nuestra Señora de los Ángeles, de los padres franciscanos, que datan de 1562.

La segunda fase de las catas arqueológicas del terreno en el que se ubicará el centro Santa Infancia es parte de los trabajos de construcción del nuevo centro educativo Santa Infancia que tiene en marcha el Ayuntamiento de Elda. En esta segunda fase, los arqueólogos han encontrado restos de este convento franciscano, construido hace 460 años. Unos hallazgos que, sin embargo, no retrasarán la edificación del centro, ya que no se encuentran en la zona en la que se ubicará el edificio principal.

Estas catas arqueológicas han permitido localizar parte de los muros, así como diversas estancias del convento de Nuestra Señora de los Ángeles. Este monasterio era convento de los padres franciscanos, y fue mandado construir a mediados del siglo XVI por Juan Pérez Calvillo de Coloma, según fuentes municipales.

El alcalde de Elda, Rubén Alfaro, ha acudido a presenciar el avance de los trabajos y ha señalado que "estamos hablando de una edificación monumental que tenía en torno a 40 metros de largo por 50 de lado". Alfaro, además, ha señalado que, "como hemos podido ver en litografías e imágenes antiguas de la ciudad, tendría un volumen similar a la del Castillo".

Esta segunda fase de las catas arqueológicas es considerada "fundamental" por el Ayuntamiento para redactar el proyecto de la escuela infantil. Esto se debe a que, hasta que estos trabajos de preservación cultural e histórica no finalicen, no podrán comenzar los trabajos de construcción de la escuela.

Alfaro ha indicado que la escuela estará "adaptada a las necesidades del alumnado de 0 a 3 años". Además, el primer edil de la corporación municipal ha añadido que el Ayuntamiento "tiene un compromiso con este barrio", y ha apuntado que "muestra de ello es la construcción del centro de salud, cuyas obras van muy avanzadas, y los trabajos que ya se están realizando para la escuela infantil". Ambas edificaciones, la de la escuela y la del centro de salud, son dos reivindicaciones históricas de esta zona.

El alcalde de Elda ha señalado en este sentido su agradecimiento a la comunidad educativa de Santa Infancia, "que ha entendido que se trata de un proyecto muy complejo". Alfaro ha apuntado que "están teniendo una gran comprensión" y ha mantenido su compromiso de conseguir "no solo un centro educativo adaptado al siglo XXI, sino también un centro que respete y ponga en valor su historia y su cultura", en referencia a los hallazgos encontrados y su importancia para el patrimonio eldense.

Desde la corporación municipal han indicado que los restos del convento de Nuestra Señora de los Ángeles encontrados durante las obras de construcción del centro no supondrán ningún retraso en la edificación del mismo. Los restos se han hallado junto a la ubicación en la que estaba proyectada el edificio principal, pero no en el mismo lugar, por lo que no afectará a su construcción.

La demanda de la comunidad educativa de Santa Infancia de tener un centro en condiciones acumula ya cerca de década y media, después de que en 2020 el Consell desbloquease la construcción de la nueva escuela infantil tras 12 años de peticiones. Los alumnos de infantil, de 0 a 3 años de edad, imparten sus clases en aulas prefabricadas desde el derribo del antiguo centro de la Virgen de la Cabeza por problemas estructurales.

La Conselleria de Educación aprobó a finales de 2020 la construcción del nuevo centro por cerca de 2 millones de euros como parte del Plan Edificant. Unas obras que, de nuevo, se han visto amenazadas con un nuevo retraso tras los hallazgos arqueológicos, aunque finalmente fuentes municipales han indicado que la aparición del antiguo convento no perjudicará al centro educativo.