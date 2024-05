Locos por la calistenia en la provincia de Alicante

Locos por la calistenia. Así está un grupo de jóvenes de distintas edades en Elda. Se hacen llamar «Humans Spartan» y vienen de distintos puntos de la provincia de Alicante para practicar un deporte que aseguran les ha «cambiado la vida».

La calistenia es una disciplina deportiva que permite realizar ejercicio utilizando el propio peso del cuerpo. Además de los beneficios físicos, también es un proceso mental, ya que se trabaja la resistencia y la concentración. Aunque pueda parecer una práctica deportiva moderna, los antiguos griegos ya la practicaban en sus gimnasios para definir su físico mediante ejercicios de fuerza, utilizando su propio cuerpo como carga.

El movimiento «Humans Spartan» tiene su raíz en Cristian Macía, un joven de Elda que hace nueve meses decidió cambiar su estilo de vida. Cansado de llevar una vida sedentaria, comenzó a entrenar. Me saqué el curso de entrenador de calistenia y empecé a subir vídeos en las redes sociales practicando. Gente de Elda, Petrer, Monóvar, Yecla... Empezó a seguirme. Lo que hacía era enseñar mi forma de entrenar». A partir de ahí, Cristian ha reclutado a toda una legión de chavales y chavalas interesados en rendir culto al cuerpo practicando calistenia. «He creado un ambiente en el que la gente quiere evolucionar conmigo, quiere crecer...», señala.

Los que se han animado unirse al movimiento de la calistenia en Elda son niños y jóvenes de edades variadas. Cristian hace hincapié en que también está empleando esta práctica deportiva con fines sociales: «Usamos la calistenia para sacar a los chavales de la calle, aquellos que no están centrados. Utilizo este deporte, que requiere mucha disciplina, para ayudar a esos jóvenes que están perdidos». Para Cristian practicar calistenia es «pelearte con tu mente y con tu cuerpo», ya que «tú sola no te vas a poder levantar, estás luchando contra tu cuerpo y, cuando lo consigues, lo que haces es reforzar tu mente».

Deportistas

Juan Carlos Moratalla es un joven de 22 años de Yecla que descubrió la calistenia a los 14 viendo vídeos de gente que la practicaba en Estados Unidos: «Comencé a colgarme de las porterías del instituto de mi pueblo. No podía ni hacer una dominada; me colgaba, pero no lo lograba, así que empecé con las flexiones. El hecho de no poder fue lo que me motivó a alcanzar mis objetivos y, poco a poco, fui progresando», explica. El yeclano, que viene a menudo a Elda a practicar calistenia, asegura que «es la alegría de mi vida» y añade que «me aporta unos valores y me ha hecho conocer gente impresionante».

La colombiana Juliana Urrea de 24 años es una de las chicas que practica calistenia en Elda. La joven asegura que empezó a entrenar cuando todavía no se encontraba en España y que, tras dejar Colombia y aterrizar en Elda fue a través de las redes sociales como conoció a Cristian. «La calistenia ha mejorado mi salud. Tenía problemas de insomnio y, gracias a practicar este deporte, duermo mucho mejor. Físicamente, el cambio también es notable. Somos varias chicas; nosotras también podemos practicar calistenia».

Mientras que Cedric Rico, de 31 años cuenta que se enamoró de la calistenia en 2014: «Hubo un movimiento muy fuerte, pero por aquel entonces no era capaz de hacer gran cosa». Cedric se considera un gran deportista tras haber probado varias disciplinas como las artes marciales. Sin embargo, señala que «a raíz de conocer a Cristian, he encontrado un deporte que de verdad merece la pena. Con la calistenia, no solo puedes mejorar tu físico, sino que también puedes tener un control sobre tu cuerpo y tu mente. La sensación de hacer un pino, soltarte y sentir que estás flotando no tiene precio». Igualmente piensa Aurelio Carrilero de 28 años, «la calistenia tiene desgaste físico, pero es una disciplina totalmente distinta a lo que la gente está acostumbrada a ver».

Exhibición

El nuevo circuito, que se inauguró a principios de año, es uno de los más completos de los existentes en la ciudad, ya que cabe recordar que en el circuito deportivo «Vinalofit», situado en los Jardines del Vinalopó, existen otros grupos de elementos de gimnasia para practicar la calistenia, y que siempre están muy solicitados.

El próximo 25 y 26 de junio tendrá lugar una exhibición campeonato de calistenia en el mismo circuito de Elda. Además, según avanzan desde «Humans Spartan» será uno de los más grandes de la Comunidad Valenciana, por lo que espera una amplia afluencia de deportistas y público.

A medida que el movimiento de la calistenia sigue creciendo, su influencia también se expande. Aquellos que la practican recuerdan que la calistenia es más que un deporte, es un camino hacia el crecimiento personal y la transformación, que te impulsa a alcanzar el máximo potencial.

