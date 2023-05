El PP se lanza a por Vox y Cs con un baño de masas en València

El PP encontró ayer en la plaza de toros de València ese chute de adrenalina que buscaba para encarar los últimos días de campaña. Ante 12.000 asistentes según la organización (todos valencianos acorde a las mismas fuentes), los populares se dieron un auténtico baño de masas, logrando esa imagen de lleno absoluto con la que proyectar la sensación de cambio de ciclo ante el 28M. Un cambio que dicen estar tocando con los dedos pero para el que pidieron concentrar el voto en torno al PP, llamando al voto útil a diestra y siniestra con el claro objetivo de ser la lista más votada.

El propio presidente nacional, Alberto Núñez Feijóo, arrancó su intervención agradeciendo a la dirección autonómica el «esfuerzo movilizador» y la «valentía» de asumir el reto de volver a llenar la plaza, con mención expresa a Carlos Mazón. «Supone una inyección de moral para lo que resta de campaña», celebró.

A la hora de reclamar esa unificación de apoyos en el PP (que también reclamaron en las intervenciones previas tanto Mazón como María José Catalá), Feijóo señaló la importancia tanto de «votar» como de «acertar con el voto», y apeló directamente a los votantes de Vox y Cs. También del PSOE. Pero la gran novedad fueron esas menciones directas a liberales y ultraderechistas, a cuyos votantes nunca había pedido el voto de forma explícita hasta ayer.

«Hay votantes liberales y de centro a los que les ilusionó el proyecto de Ciudadanos. Hay votantes de Vox que desean gobiernos fuertes y comprometidos con nuestros país. Hay socialistas a los que les avergüenza el rumbo del país y la utilización fraudulenta del partido. A todos esos españoles, les vengo a pedir la oportunidad de recuperar la buena política. Que unamos el voto en torno al PP para hacer posible la buena política y el cambio en la Comunitat Valenciana y en España. Que vuestro voto no sirva para avalar a Sánchez y a Puig», defendió.

Feijóo trató de contener en cierto modo la euforia que se respiraba en la plaza pidiendo a sus bases «no dar nada por hecho». Por eso, aunque admitió que «huele a cambio», incidió en que «no vale apostar por cualquier opción» y consideró «imprescindible» «concentrar el voto en el PP».

En todo caso, sacó pecho de la capacidad de movilización del PP, muy diferente a la de 2019. Un hecho que, según Feijóo, evidencia la «ilusión» por un «cambio tranquilo y sensato». «En este acto hay gente que no votó al PP en 2019», apuntó provocando un runrún en la grada. «Si nos hubierais votado todos...». Y la comparó con la del PSOE, que el sábado celebró su acto central también en València. Señaló que en Moncloa «estarán nerviosos» ante esta exhibición de músculo y acusó a los socialistas de «encerrarse» en sus actos para «esconderse» de la calle.

Feijóo no fue el único en llamar a la concentración del voto en el PP. Tanto Mazón como María José Catalá hicieron lo propio, aunque sin referencias directas a ningún partido.

El candidato a la Generalitat remarcó que este PP está «abierto a todo el mundo» y pidió «no dividir» el voto. «Invito a no dividir, a concentrar esfuerzos: La división nos aleja del cambio que ya tocamos con las puntas de los dedos. El cambio que nos hemos ganado a pulso después de cuatro años. No es un eslogan, ha caído por su propio peso. No podemos seguir así».

Catalá, en esa misma línea, señaló que «hay muchas papeletas para seguir como estamos, pero solo una para el cambio: la del PP. Decídselo a todo el mundo. No tiremos el voto a la basura, hay que llamar al voto útil para el PP», indicó.

Mazón, Catalá y Vicent Mompó, presidente provincial del PP de Valencia y que abrió el acto, incidieron en la importancia de recuperar ayuntamiento y Generalitat para impulsar a su jefe de filas unos meses más tarde. «Si Catalá y Mazón son alcaldesa y president, tú serás presidente de facto», vaticinó Mompó, que volvió a combinar el valenciano y el castellano en su intervención (esta vez sin reproches desde la grada).

Mazón desplegó también las reivindicaciones más autonómicas, cargando contra la sanidad pública y contra el «infierno fiscal» del Botànic. También denunció la falta de libertad educativa o el «abandono» de la agricultura y de los bosques. «Nuestros servicios públicos no se corresponden con el infierno fiscal que vivimos. Esto va de defender y reivindicar nuestra tierra frente a los delegados del sanchismo», insistió en referencia a la izquierda valenciana.

Ese «doble castigo» del que suele hablar Mazón fue también comentado por Feijóo, que lamentó la «imagen» que da la Comunidad Valenciana al resto de España por culpa del Botànic. «¿Por qué tenéis que tener esta imagen en el resto de España? ¿Por qué tenemos que tener un presidente del Gobierno que está en València y no habla de las tres cosas que tiene que hablar un presidente del Gobierno en la Comunitat Valenciana? De financiación, de agua y del Corredor Mediterráneo», criticó sin hacer ninguna propuesta al respecto.

Los tres protagonistas del mitin de ayer, Feijóo, Mazón y Catalá, invirtieron el orden taurino al entrar —y no salir— por la puerta grande y dando la vuelta al ruedo antes de empezar el acto. Entre los asistentes, muchos representantes del PP de la provincia, como los alcaldes de Alicante y Benidorm, Luis Barcala y Toni Pérez, respectivamente.