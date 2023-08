Iván Espinosa de los Monterosabandona la política. El que fue uno de los fundadores de Vox en 2013 ha anunciado este martes que renuncia a su acta de diputado y que deja sus cargos en la dirección del partido de Santiago Abascal, aunque asegura que seguirá como militante de base. El dirigente ultra, el principal rostro de la corriente neoliberal de la formación, ha aducido "motivos personales y familiares" para renunciar a todos sus puestos. Un paso al lado que supone, de facto, el triunfo del ala más radical y ultracatólica del partido, dirigida por el eurodiputado Jorge Buxade.

"Mis padres ya no son tan jóvenes, mis hijos aún no son tan mayores y, aunque actualmente están todos bien, he pasado los útimos meses las suficientes noches en el hospital con ellos para meditar el momento vital en el que me encuentro", ha sentenciado Espinosa de los Monteros, ya exportavoz de Vox, desde la misma sala de prensa que a utilizado cada martes en los últimos años.

Ante ese atril, ha asegurado que su paso por el Congreso, donde entró tras las elecciones de abril de 2019, ha sido el "mayor honor" de su "vida profesional" y ha agradecido la labor de todos los trabajadores de la Cámara baja, incluida a la que ha sido presidenta de la Mesa, Meritxell Batet, con la que ha tenido una "relación cordial y correcta". "Espero no perjudicarla mucho diciendo esto", ha bromeado, haciendo uso de su habitual humor.

Las desavenencias

Tras perder 19 escaños en los pasados comicios y cerrar varios acuerdos autonómicos con el PP en los que ha primado la corriente ideológica más extrema, Espinosa de los Monteros ha decidido dar un paso a un lado y dejar la dirección de la formación en la que lleva militando desde 2013 y de la que ha sido secretario general entre 2014 y 2016. El exdiputado de ultraderecha ha evitado en todo momento hacer críticas a los actuales dirigentes de su formación, pese a que ha sido palpable el malestar que se ha ido generando entre Espinosa de los Monteros y Buxade tras la lucha interna.

Lejos de eso, ha asegurado que permanecerá en Vox como afiliado de base y estará "siempre a su disposición para absolutamente todo". Además, ha tenido palabras especiales para Abascal: "Sin el cual esta aventura hubiera sido totalmente imposible". "Tengo la enorme esperanza de ver más pronto que tarde a Abascal en el palacio de la Moncloa", ha terminado.

Las primeras reacciones

Buxadé, principal cara del ala más dura de Vox, ha dicho de Espinosa de los Monteros, que "es un tipo extraordinario, un trabajador incansable, un gran parlamentario, una buena persona, que forma parte de la historia, del presente y el futuro de Vox, con toda seguridad". Además, ha elogiado su "inteligencia, sensatez, prudencia, capacidad de reacción y sentido del humor", así como sus 'cara a cara' con la ministra de Economía, Nadia Calviño, durante la última legislatura.

Estas no han sido las únicas palabras de agradecimiento que ha recibido el ya exportavoz del partido. El vicepresidente de Vox, Javier Ortega Smith, ha lamentado la dimisión de Espinosa de los Monteros y, sobre todo, "las razones que la provocan", aunque por el momento no se han desvelado los motivos exactos. "Aunque algunos no han sabido reconocértelo, la inmensa mayoría tenemos una impagable deuda de patriotismo contigo", ha remarcado.