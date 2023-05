La candidata del PSPV-PSOE a la alcaldía, Ana Barceló, ha afrontado la recta final de la campaña dejando claras sus intenciones y es que la alcaldable marcó desde el principio de su designación una estrategia de denuncias sobre la falta de infraestructuras y equipamientos en los barrios alicantinos. En la penúltima jornada, Barceló realizó visitas a Benalúa y Bola de Oro. “Nuestro compromiso es firme: revertiremos el abandono que han sufrido los barrios de la ciudad por culpa de un alcalde que ha sido incapaz de ejecutar el presupuesto municipal. Barcala no ha sabido gestionar los fondos públicos para proporcionar los los servicios y habilitar los equipamientos que solicitan los alicantinos", apuntó.

Barceló, acompañada de diversos miembros de la candidatura, protagonizó, además, un pasacalles a ritmo de "dolçaina i tabalet" que se inició en el mercadillo de la zona sur y concluyó en la plaza Luceros. “Benalúa es uno de los barrios que han sido abandonados por el candidato del PP, Luis Barcala. Los vecinos, al igual que ocurre, por ejemplo, en el PAU 1, llevan años reclamando un centro sociocomunitario. Sin embargo, el gobierno bipartito ha mirado hacia otro lado", argumentó. Para la dirigente socialista, "no hay excusas, porque Barcala ha cerrado el ejercicio económico de 2022 con 122 millones de euros en el banco. Eso no significa que haya sido ahorrador. Significa que es un pésimo gestor que no ha sabido gestionar el dinero público para dar respuesta a las numerosas demandas de los barrios. La realidad demuestra que es un pésimo gestor que, mientras reclama fondos a otras administraciones, no ha sido capaz de gestionar los suyos propios”.

Barceló denunció que este barrio cuenta con una biblioteca con un horario tan reducido que no responda a las necesidades vecinales. También criticó el estado en el que se encuentra el mercado y lamentó la ausencia de medidas para dinamizar el tejido comercial, cultural y de ocio. La candidato destacó que, actualmente, con el horizonte de las elecciones municipales del próximo domingo, nos encontramos en un momento clave para que la ciudadanía pueda apostar por un cambio que permita que se avance en los barrios. “Eso es algo que sólo garantiza el Partido Socialista, que concurre a los comicios con un programa de gobierno que permitirá relanzar Alicante, teniendo en cuenta las necesidades de todos y cada uno de los barrios, y diseñar un presupuesto que, realmente, responda a las necesidades de la ciudadanía”.