La gira de Mario Conde: El legado comienza en Calpe

Los empresarios de Calpe han dado un golpe sobre la mesa defendiendo la libertad de expresión y, al margen de la decisión política, se han organizado para que la charla de Mario Conde finalmente se celebre el próximo día 3 de diciembre, a las 17:30 horas, en el Hotel Diamante Beach.

Está conferencia dará el pistoletazo de salida a una gira por diferentes ciudades españolas donde Conde acercará su videpodcast Mario Conde: El legado a sus seguidores y en el que el empresario hablará de temas de actualidad, economía, IA, y de sus historias vividas.

El precio de la entrada (10 euros) se donará íntegro a los afectados por la DANA. / INFORMACIÓN

Tal y como ha declarado su directora de comunicación, Karla Vázquez, el precio de la entrada (10 euros) se donará íntegro a los afectados por la DANA.

También aseguran que Mario Conde está muy agradecido a los empresarios de Calpe que han hecho que esta conferencia sea posible. Por lo que al terminar la charla el señor Conde compartirá encuentro distendido con ellos.