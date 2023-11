El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) juega un papel crucial en el ámbito laboral del país. Es un organismo autónomo vinculado al Ministerio de Trabajo y Economía Social, y forma parte integral del Sistema Nacional de Empleo, colaborando estrechamente con los Servicios Públicos de Empleo de las comunidades autónomas.

Su misión es promover, diseñar y desarrollar medidas y acciones para el empleo, adaptadas a las diferentes realidades territoriales, y gestionar el sistema de protección por desempleo. La estructura del SEPE incluye servicios centrales, 52 direcciones provinciales y una amplia red de oficinas presenciales distribuidas por todo el país.

Entre sus servicios fundamentales, el SEPE se enfoca en satisfacer e investigar las necesidades de diversos grupos, como trabajadores activos y desempleados, emprendedores, jóvenes y empresas. Ofrece asistencia telefónica y la posibilidad de solicitar citas previas para trámites relacionados con el desempleo y el empleo. Su visión es alcanzar la excelencia en la gestión de sus servicios, aprovechando las nuevas tecnologías y liderando la contribución del Sistema Nacional de Empleo para mejorar la calidad del mercado laboral.

La ayuda de 480 euros que ofrece el SEPE

El SEPE ofrece distintos tipos de ayudas destinados a diferentes perfiles. Si has dejado de cobrar el paro puedes informarte para solicitar la Renta Activa de Inserción (RAI), un subsidio extraordinario por desempleo para personas con cargas familiares, si tienes más de 45 años pero no tienes cargas familiares también hay una ayuda que puedes solicitar, además de una ayuda para personas mayores de 52 años. También aquellas personas que no han cotizado un año (pero como mínimo 90 días) pueden cobrar un subsidio del que damos todos los detalles aquí.

En este artículo te vamos a hablar del Subsidio Extraordinario por Desempleo, una ayuda destinada a personas que se encuentran en desempleo total y que han agotado cualquiera de los subsidios por desempleo previstos en la ley y quienes lo hayan agotado entre el 01/03/2018 y el 04/07/2018, tal y como recoge la web del SEPE.

Para acceder a este subsidio, los solicitantes deben cumplir varios requisitos:

No tener derecho a otras prestaciones por desempleo

No haber alcanzado la edad de jubilación

No poseer rentas superiores al 75% del salario mínimo interprofesional

Haber cesado de forma involuntaria en el último trabajo

No haber percibido previamente la ayuda de acompañamiento del Programa de Activación para el Empleo (PAE)

No estar trabajando por cuenta ajena a tiempo parcial y no tener suspendido su contrato de trabajo

No haber sido beneficiario con anterioridad de este subsidio

La duración máxima de la ayuda es de 180 días, y su cuantía equivale al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente, que este año es de 600 euros al mes, por lo que la cuantía del subsidio es de 480 euros al mes.

Además, hay que tener en cuenta que este subsidio no puede percibirse más de una vez.

Cómo solicitar la ayuda de 480 euros del SEPE

Para tramitar el subsidio es necesario solicitar una cita previa y presentar la solicitud en el SEPE, demostrando la realización de acciones de búsqueda activa de empleo.

La documentación necesaria será el modelo oficial de solicitud que se descarga desde la misma web, la identificación del solicitante y de los hijos que figuran en la solicitud, un documento bancario que indique el número de cuenta del que sea titular para percibir la ayuda, el Libro de Familia o certificación del Registro Civil de nacimiento o familia y si alega como carga hijos mayores de 26 años discapacitados los certificados que así lo acrediten. Además, pueden pedirte también el justificante de rentas si así lo consideran.

Hay diferentes plazos y procedimientos según la fecha en que se agotó el subsidio anterior y si el solicitante pertenece al colectivo de parados de larga duración. Puedes conocer todos los detalles según la situación accediendo a la web del SEPE.

En cualquier caso debes saber que aquellos que hayan agotado el subsidio por desempleo “a partir del 05/07/2018 el plazo será de 15 días a partir de que se cumpla un mes de espera desde el agotamiento del subsidio anterior”, según el SEPE. Para los parados de larga duración inscritos el 1 de mayo de 2018 no hay plazo.

Por último, la solicitud la puedes presentar por medio de tres vías: