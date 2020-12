El Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández (PCUMH) de Elche ha dado a conocer el nombre de los ganadores de la primera fase de la 10ª Maratón de Creación de Start-ups UMH. Los proyectos son Up-Vance, My Feeting Room, The Food Beat, Ohnna, Mojita, D13c Studio, CR Sports Perfomance, Smash Tracking, Ké Water e Hygia Sensitive. También, ClimaticCo, FesTablas, Triana Cacao, Webinari, Muyjondo Digital Art, Merqados y Helike Security. Las iniciativas galardonadas, entre las que se han repartido un total de 18.000 euros y otros premios especiales, pasarán a la segunda etapa del programa, al igual que la propuesta Nullis que ha recibido un accésit por parte del jurado.

En esta última fase de la Maratón UMH, los emprendedores continuarán con sus propuestas de negocios y optarán a un impulso económico de hasta 20.000 euros por proyecto, así como a otros galardones. En total, al acabar el programa, la 10ª Maratón UMH habrá entregado 68.000 euros a las mejores iniciativas, además de numerosos premios especiales.

Up-Vance, My Feeting Room, The Food Beat, Ohnna, Mojita, D13c Studio, CR Sports Perfomance, Smash Tracking, Ké Water e Hygia Sensitive han recibido un premio de 1.000 euros cada uno, patrocinados por Banco Santander, a través de Santander Universidades. Up-Vance consiste en una plataforma digital de herramientas para la rehabilitación del daño cerebral adquirido; My Feeting Room es un software de reconocimiento de talla del calzado; y The Food Beat se focaliza en el diseño y comercialización de barritas saludables. Por su parte, Ohnna es una marca de ropa sostenible y vegana para mujer; Mojita se centra en la producción de bebidas estimulantes con productos naturales; D13c Studio es una marca de calzado sostenible y vegano; y CR Sports Performance se dedica a la gestión integral de estancias deportivas para deportistas extranjeros.

Smash Tracking es una plataforma de entrenadores para la monitorización de la fatiga y planes de entrenamientos de deportistas; Ké Water se dedica a la producción de kéfir de agua; y Hygia Sensitive es un producto para la prevención de la cistitis, basado en pre y probióticos.

En lo referente a los premios especiales, la plataforma de ciberseguridad para la auditoría de activos IT y alertas tempranas Helike Security ha sido la ganadora del premio de 1.500 euros, otorgado por Verne Technology Group; la plataforma de diseño gráfico Muyjondo Digital Art ha conseguido el premio especial de la empresa del PCUMH Agilmark; y Mojita recibirá mentoring por parte de Vegabaja Packaging. Asimismo, D13c Studio ha obtenido el premio especial de asesoramiento otorgado por INESCOP, mientras que la plataforma de gestión de webinars, basada en Inteligencia Artificial Webinari, recibirá tanto apoyo e impulso para su proyecto por parte de FEMPA como 1.000 euros y mentoring como ganador del premio especial de Teralco Group. Por su parte, la herramienta para medir la huella de carbono del transporte en ventas e-commerce ClimaticCo ha sido reconocido con 1.500 euros, otorgados por Grupo Levantina, y con 1.000 euros, concedidos por la Cátedra de Nova Transició Verda GVA-UMH.

Además, la plataforma que digitaliza información de festivales y compañías de teatro FesTablas ha sido ganadora del galardón de 1.000 euros, concedido por la Cátedra Iberoamericana Alejandro Roemmers de Industrias Culturales y Creativas de la UMH; sobre Merqados, una plataforma especializada en la digitalización de mercados de abastos y delivery, ha recaído el galardón de 1.000 euros, concedido por la Cátedra de Transformación y Modelo Económico GVA-UMH y el premio de mentoring, concedido por la e-commerce Planetahuerto.es; y Triana Cacao, un proyecto centrado en la elaboración de chocolate artesanal con cacao de origen, ha sido reconocido por la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible–Prosperidad UMH-GVA con 1.000 euros.

El jurado, que ha valorado la viabilidad de los 29 proyectos presentados, su grado de innovación y potencial de crecimiento, ha otorgado un accésit a la iniciativa de accesorios para la protección del calzado femenino Nullis. Durante la jornada, también, han expuesto sus iniciativas empresariales ante jurado los promotores de los proyectos Yehabox, Cesura Yoga, Dulceypecas, Cetery, Podoconecta, Data Factory, Klinin, Respectful Hotels, SpQers, Kefruit y Poonto.