El Atticgo Elche busca el billete para hacer historia en competición continental

Los dos goles de renta conseguidos en la ida, la ventaja moral de disputar la vuelta en casa y la superioridad deportiva mostrada a lo largo de la temporada permiten al Atticgo Elche soñar con hacer historia este sábado (21 horas) en el pabellón Esperanza Lag y cerrar el pase a su primera final continental en el duelo de semifinales de EHF European Cup.

Pese a algún momento de titubeo, en la ida las jugadoras dirigidas por Joaquín Rocamora ya mostraron una evidente superioridad sobre su oponente. Ahora toca confirmarla, a la espera de que ningún as guardado en la manga las sorprenda y de que el apoyo de sus seguidores más incondicionales ayude, en caso de dudas, en una semana que ha tenido tintes especiales, ya que la entidad ilicitana ha anunciado la no continuidad de tres jugadoras: Alexandra do Nascimento, Celia Guilabert y Raquel Moré.

En busca de títulos

No serán las únicas, ya que sus bajas se unen a otras anunciadas con anterioridad. La unión en el vestuario franjiverde es total, en busca de cerrar de manera brillante este ciclo con los mayores éxitos posibles y algún título. Además de la European Cup, el Atticgo Elche tiene otros dos frentes competitivos abiertos en este frenético final de curso, ya que también opta al título en Liga Guerreras Iberdrola y en la Copa de la Reina.

Para el partido, Rocamora espera la evolución de las jugadoras que han estado «tocadas» en las últimas fechas. Gascó lleva varios partidos sin jugar, Kelly Rosa fue baja hace una semana en la ida y Bernabé no pudo disputar la parte final de este choque tras sufrir un esguince.

Paola Bernabé, jugadora del Atticgo Elche / CBM Elche

Este sábado por la noche, el Atticgo Elche quiere escribir un nuevo capítulo de manera brillante en sus libros de historia. Lo hará en su fortaleza, con sus señas de identidad habituales en cuanto a firmeza defensiva y con una desatada So Delgado como principal referencia en ataque, tras la exhibición que firmó en el partido de ida.