Oltra acusa a Madrid de desvertebrar España con "políticas insolidarias"

La Comunidad de Madrid "tiene poco que decir respecto de condicionar al resto de España, pese a que se diga que Madrid es España, y España es Madrid, y no hay más España que Madrid", porque "eso no es así", ha aseverado Oltra, quien ha recordado que hay 17 autonomías y cada una tiene su parte que decir, por lo que una no puede hablar "en nombre del todo".

A las comunidades que consideran que no hay tiempo para hablar en la Conferencia de Presidentes autonómicos de este viernes de la reforma de la financiación autonómica, como ha propuesto el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, la vicepresidenta ha replicado que sí lo hay, porque "no es una cuestión de tiempo" sino "de importancia", y a los "temas importantes", como este, se les dedica "el tiempo que se le haya que dedicar".

Ha insistido en que el sistema de financiación lleva muchos años caducado, por lo que ha pasado "tiempo de sobra" para que se aborde este asunto de manera "perentoria", de manera que ha reclamado que se cumpla la fecha que ha marcado el Congreso de los Diputados para que el Gobierno presente el primer borrador del nuevo modelo.

Sobre si la Generalitat apoyaría una manifestación convocada por Compromís, ha descartado "especular sobre futuribles inciertos" como portavoz de gobierno, ya que todavía no está convocada. Ha remarcado, eso sí, que "cuando uno quiere montar un pollo, conviene no quedarse como el gallo de Morón: sin plumas y cacareando".

"Esa es la cuestión: cuanta más fuerza seamos capaces de demostrar, mejor expresaremos la unanimidad del pueblo valenciano", ha reivindicado, desde los partidos políticos a los sindicatos y el conjunto de la sociedad civil. La manifestación, ha aventurado, "puede ser en València, Madrid o Salamanca, pero lo importante es esa expresión unánime, unitaria y fuerte", ha defendido sobre la petición de Compromís, socio del Botànic junto a PSPV y Unides Podem, de volver a convocar a la sociedad civil en noviembre ante la falta de una fecha para el nuevo sistema de financiación por parte del Gobierno.

En otro orden de cosas, la vicepresidenta de Igualdad ha confiado en que su reunión del próximo 5 de agosto con el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, sirva para avanzar en la cogestión del ingreso mínimo vital (IMV) por parte de la Generalitat, que desde hace años concede la renta valenciana de inclusión.

Oltra garantizado que los equipos de su departamento y los del Ministerio siguen trabajando en el texto del convenio, además de recordar que debe tener obligaciones para los dos partes porque de lo contrario "es otra cosa". También ha destacado el avance de la renta valenciana de inclusión como "sostén de las personas", ya que ha aumentado más beneficiarios que en la prestación del conjunto de España. "Son datos que están ahí y que demuestran que lo urgente no nos ha apartado de lo importante", ha manifestado.