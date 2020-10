La primera réplica formal a la campaña de abonos del Hércules no ha tardado en aparecer, ni 24 horas. La Asociación Herculanos sacó ayer jueves un comunicado en el que transmiten su apoyo al nuevo cuerpo técnico capitaneado por Carmelo del Pozo pero critican duramente el poco tacto en la campaña de abonos.

El colectivo de aficionados blanquiazules lamenta que solo haya 10 días de plazo de reclamación del importe del abono de la 19-20 y que sea, además, únicamente a través del correo electrónico para dar luego cita presencial. «Eso no no es nueva cultura de club», indican. Las quejas también señalan al club por haber presentado la campaña de abonos sin una reunión previa con las peñas o agrupaciones herculanas, «como sí sucedía en campañas anteriores, para recoger ideas y opiniones y no dar ni siquiera una cifra estimativa de los precios de las entradas para ver los partidos en caso de que se disputen».

Además, la Asociación Herculanos también ha expresado su malestar sobre el hecho de que la tarifa del «Abono Compromiso» sea inflexible. «Cobrar a los niños 50€ por un carnet que no es más que una confianza, a priori, hacia el club sin saber lo que se va a obtener a cambio y tras una nefasta temporada 19-20, es muy poco respetuoso con la savia nueva herculana, así como con sus padres y madres y tampoco es nueva cultura de club», se queja la Asociación que preside Quique Tébar.

El comunicado también es crítico con que el equipo haya jugado toda la pretemporada de amarillo, «cuando se podría haber buscado una solución provisional con Kelme u otro equipador». «Eso tampoco es nueva cultura de club», indican. «No es el momento para experimentos sino para estar más unidos que nunca y revertir la situación actual de desilusión y desapego por parte de la masa social herculana», apuntan.

Sus quejas también se dirigen a que la campaña de abonos o «Carnet Compromiso» haya sido presentada por Luis Motes, «persona sin ninguna vinculación histórica con el Hércules y exjefe de informativos de Canal 9, extinto ente autonómico que siempre demostró muy poco apego a la realidad de las comarcas alicantinas», según deslizó ayer la Asociación. El club remodeló su parcela de comunicación, que desde el mes de junio está gestionada por la firma Doyou Media, fundada por el periodista valenciano Luis Motes.

El Hércules no tiene intención de modificar ningún epígrafe de la campaña y desde ayer ya se puede comprar el abono.