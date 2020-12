A cada pregunta le precede un silencio. Apenas dos segundos para ordenar el pensamiento, para no arrepentirse nunca de lo dicho. Carmelo del Pozo (Segovia, 1961) habla con una parsimonia ilustrada que engancha, que capta tu interés. Se marchó siendo el segundo de Sergio Fernández y ha vuelto, un par de ascensos después, convertido, según Enrique Ortiz, «en el hombre fuerte del Hércules». La prueba de estrés que ha debido soportar su primer proyecto como blanquiazul ha sido superlativa y la ha superado. Su plantilla y su entrenador tienen al equipo segundo, compitiendo siempre a pesar del carrusel de bajas que sufre, todas de primer orden.

¿El Hércules está hoy donde esperaba, mejor, peor...?

Está donde se esperaba que podía estar teniendo en cuenta de dónde venía. Después de todo lo sucedido el año pasado, el club necesitaba reorganizarse para, a partir de ahí, poder crecer. Lo ha hecho y, ahora, va dando pasos cortos hacia adelante.

¿El equipo juega a lo que usted pensaba que jugaría cuando lo fue confeccionando?

Espero que acabe llegando a donde yo me había imaginado. Hasta ahora, va, poco a poco, tendiendo a lo que yo me había imaginado, pero aún tiene margen de mejora.

Que el equipo haya sido capaz afrontar con garantías las numerosas y relevantes bajas... ¿de quién es mérito?

De todos, principalmente de los futbolistas; también del trabajo de todo el cuerpo técnico y, en menor medida, de la organización del club en la parte directiva. Creo todos hemos entendido la dificultad del año que afrontábamos, todos hemos dado el 120% y por eso hemos respondido a las expectativas.

¿Y quien los elige a todos no se atribuye ninguna responsabilidad?

No. Yo tengo un criterio de selección, pero son ellos quienes tienen que dar lo mejor de sí. El éxito es la suma de muchos factores y estoy convencido de que iremos a más cuando las dificultades que hemos tenido desde el inicio de curso se rebajen.

¿Cuál diría que es la principal virtud de este Hércules?

Haber sabido competir bien siempre, frente a todos y en cualquier escenario o situación en la que se encontrara.

¿Con eso basta?

No. A un club como el nuestro, a diferencia de otros de la categoría, no le basta con competir. A nosotros se nos exige ganar, por eso yo no me conformo solo con eso, pero es una gran cualidad.

Si tuviera que hacerle una objeción al equipo, ¿cuál sería?

Le falta cierta fluidez en el juego ofensivo.

Cuando director deportivo y entrenador hablan, ¿lo hacen como colegas de profesión o como jefe y empleado?

Hay momentos para todo. Lo normal es que en el día a día despachemos con normalidad de todo lo que rodea al equipo, que el flujo de comunicación sea constante, con la mayor naturalidad posible. Eso beneficia al club, pero eso no quiere decir que haya que olvidar qué cargo desempeña cada uno.

Las soluciones tácticas, ¿se buscan entre todos o son competencia exclusiva del entrenador?

El entrenador tiene total libertad para tomar sus propias decisiones, pero eso no quita para que se le diga todo lo que estimemos más oportuno. Le trasladamos nuestro parecer, pero es él quien actúa como cree más conveniente porque es su responsabilidad y le va en el cargo. Es lo más justo.

Salió de la entidad por la puerta de atrás y regresa escuchando de boca del máximo accionista que no hace falta un presidente al uso porque es usted «el hombre fuerte del club», ¿le halaga o le inquieta?

Me llena de exigencia y de responsabilidad, no me halaga. En nuestro club, por su modelo de gestión, no tiene acomodo el presidente al uso que había antes. Ahora practicamos un modelo ejecutivo que une directamente a los inversores con la dirección deportiva. Tienes más exigencia, mayor capacidad de decisión, más responsabilidad, pero sabiendo siempre que tus márgenes los fijan siempre ellos dos.

¿Hay tanta diferencia entre los proyectos de Ibiza y Hércules como refleja la clasificación?

Ellos tienen una ventaja, llevan tres años más que nosotros desarrollando su actual modelo de gestión deportiva. Si miramos el historial, no hay color. Nosotros tenemos muchísimo más. Pero en el presente, el Ibiza lleva tres años puliendo su modelo deportivo y nosotros acabamos de empezar.

Cubillo advirtió en su día de la dureza con la que se empleaban los rivales cuando defendían al Hércules. ¿El modo en que se produjo la lesión de Acuña avala su denuncia?

En esta categoría, a veces, la única manera que encuentran de parar a los equipo de arriba, a los que tienen buenos futbolistas, es con juego brusco. Y es el árbitro quien tiene que encargarse de parar eso. La reiteración de faltas resta fluidez al ataque, frena a los buenos equipos y puede provocar lesiones, pero es el colegiado el que debe vigilar estas situaciones. Se dijo que expulsaban muy rápido a nuestros rivales y se ha demostrado que no era casual. Comparto el pensamiento de nuestro entrenador.

¿Qué pensó cuando vio al Toro tendido sobre el césped?

Que tenía algo grave, si un tipo como Acuña no se levanta es porque realmente no puede. Sabía que la lesión iba a necesitar tiempo de recuperación y solo deseaba que fuera el menor posible.

¿Y él cómo está? Ya nos contó que cuando no podía jugar se ponía de muy mala leche.

Está fastidiado porque es muy competitivo. Es alguien que si puede recortar un día su recuperación, incluso asumiendo riesgos, lo hace. Los primeros días lo pasó mal porque volvía a verse fuera por segunda vez. Las vacaciones, con la familia, le van a venir bien para desconectar, cambiar la mentalidad y regresar con fuerza y motivado para iniciar la recuperación. No tengo duda de que volverá a ser el Acuña que todos esperamos.

¿Se había visto alguna vez en una situación médica igual a la que padece el Hércules desde el inicio del curso en algún otro club?

Sí. En el Levante se me rompieron el cruzado los tres delanteros en los primeros cinco meses en año que estábamos en Primera. Pero allí tienes más fichas sénior, más capacidad de respuesta. En Segunda B eso es imposible. No haber podido contar con cuatro de tus cinco fichajes importantes el 85% de las jornadas es un problemón que los futbolistas que les han suplido han sabido subsanar. Por eso era tan importante para mí confeccionar así esta plantilla.

¿Qué tiene que pasar para que el Hércules fiche en invierno?

Que un jugador nos pida salir y se den las condiciones para que salga, que nonos perjudique.

¿Se lo ha pedido alguien?

A día de hoy, no, nadie.

¿Y espera que se lo pidan más adelante?

No. Pero si ocurriera, tenemos vistos recambios por si sucede.

¿La recuperación de los lesionados es el mejor refuerzo invernal?

Sí, sin duda. Todos, menos Acuña, tendrán el alta médica cuando reanudemos la liga el 10 de enero frente a La Nucía.

¿Ha calculado cuántos puntos necesita para lograr su objetivo?

No. Solo sé que si pasas a la segunda fase con muchos puntos, en la segunda pueden valerte los empates. Pero ahora no, ahora hay que sumar de tres en tres. El objetivo es garantizar la presencia del club en la Liga Pro. Y luego, a pelear hasta el final siendo conscientes de que el salto a Segunda con 102 equipos es muy complicado.

¿Afecta un parón tan largo, estar más de un mes sin jugar?

Espero que no. Vamos a mantener nuestras rutinas, nuestros horarios y nuestras cargas de trabajo. Y si afecta, afecta a todos los equipos por igual.

La meta de ver los campos de entrenamiento de Fontcalent funcionando antes de 2021 es imposible. Hasta marzo no se abrirán, en el mejor de los casos. ¿Cambia algo, afecta?

No. Nos habría gustado tenerlos ya operativos, pero entendemos que es un año duro. Una temporada sin ingresos por taquilla ni por abonos de todo tipo y hay que comprender la situación. Lo importante es haber conseguido que se vea como algo necesario. Eso garantiza la puesta en marcha de la instalación antes o después, para mí eso es clave.

¿Alguna alternativa hasta que ese día llegue?

Seguro que sí porque le estoy dando muchas vueltas a la cabeza para que en enero no tengamos las dificultades que hemos sufrido hasta ahora, pero aún tengo que concretar cosas, no nos anticipemos.

¿La confirmación de que los máximos accionistas han respetado hasta ahora todas las condiciones que pactaron con usted en verano y que propiciaron su regreso al club es que continúa aquí?

Correcto.

¿Cual debe ser la principal virtud de un director deportivo?

Ser un buen solucionador de problemas y no crearlos.

¿Y que ha aprendido que no le enseñaron en la formación?

Que no hay recetas mágicas, que la solución que sirve en un momento no vale en otro, que cada club es diferente y lo que ocurre en cada momento, también.

¿Dónde se imagina en junio de 2021?

En el Camino de Santiago, cumpliendo una promesa...