Admirador de Puyol y Sergio Ramos, Moisés García es uno de los artífices del gran rendimiento defensivo del Hércules, que este mediodía disputa un amistoso a puerta cerrada en el Rico Pérez ante el Real Murcia. Con 31 años, quiere formar parte del equipo que sacó al club de Segunda B y admite que entre todos tienen que mejorar el juego de ataque en este nuevo año.

¿Qué le pide a este Año Nuevo, que se supone clave para el herculanismo?

Acabamos de empezar con trabajo este 2021 con la mente puesta ya en La Nucía y este domingo en el amistoso con el Murcia para recuperar la dinámica de los partidos y volver a empezar de nuevo. Y al nuevo año le pido, sobre todo, salud porque a partir de ahí vendrá lo demás y para el herculanismo, que consigamos los objetivos propuestos a principios de temporada.

Seguramente, el mejor regalo de Reyes para el equipos sea la vuelta de un buen número de jugadores lesionados, muchos de ellos clave, con los que no se ha podido contar en esta primera vuelta...

Sí; el hecho de que la plantilla esté al completo a excepción del Toro [Acuña, lesionado en el peroné] hace que la competitividad suba. Es cierto que nos han castigado mucho las lesiones, que han afectado a jugadores importantes. Pero también es un hecho que Carmelo del Pozo programó en su día la plantilla y se ha demostrado que, a pesar de esas bajas, hemos tenido un comportamiento ejemplar y todo el que ha entrado lo ha hecho fenomenal. Es lo que se reclamaba a comienzos de temporada; que si el equipo tenía bajas, no lo notara y así ha sido.

La reincorporación de gente como Erice, Pedro Sánchez, Benja, Raúl, Armando y Pedro Torres debe darle un salto de calidad a este equipo...

Está claro. Hablas de nombres muy importantes y alguno como Pedro y Erice vienen de una categoría superior. Se tiene que notar en el campo y el equipo lo va a agradecer y va a subir el nivel. Ya sabemos que esta Segunda B es muy exigente y se trata de aportar todos nuestro granito de arena para, al final, estar arriba y pelear por todo este año.

Desde el principio se le ha visto muy bien acoplado al Hércules. ¿A qué lo achaca?

Es cierto que me he encontrado muy cómodo desde el principio con el cuerpo técnico y con el grupo y eso ha sido muy importante, así como la confianza del míster [David Cubillo]. Todo esto ayuda a que te vayas adaptando mejor y es verdad que me encuentro en uno de mis mejores momentos y eso se ve reflejado también en el campo.

También se ve que tiene muy buena química y entendimiento con el otro central, con Tano...

Sí, nos entendemos muy bien desde el principio. También es verdad que a final de la pretemporada hubo un momento en que el equipo encajaba bastantes goles y con apenas dos tiros nos hacía dos goles. Pero una vez comenzó la competición se ha demostrado que nos hemos compenetrado muy bien y también se ve durante los partidos.

El Hércules es uno de los mejores de la categoría en defensa, pero debe mejorar aún su juego de ataque...

Es cierto que el equipo entero, no sólo la línea de zagueros, está trabajando defensivamente muy bien. Nos llegan poco y, cuando lo hacen, Isma Falcón está aportando. Pero es verdad que en ataque nos está costando. Estamos teniendo ocasiones, pero no hemos tenido mucho acierto de cara al gol y esperamos que durante este año esa faceta la mejoremos; y no sólo la gente de arriba, sino que los de atrás y el medio campo aportemos goles y ayudemos en el fútbol de ataque también.

¿La portería a cero es esencial para cualquier equipo con aspiraciones, pero a clubes como el Hércules también se les exige jugar bien y atacar...

Sí; por historia y por club, al Hércules se le exigen muchas más cosas y no sólo defender bien. Tienes que atacar, que proponer y hacer un fútbol vistoso. Es lo que intentamos cada semana: reforzar las cosas que hacemos bien y mejorar aquellas facetas en las que nos falta algo.

Después de siete temporadas en Segunda B ya habrá percibido que el objetivo del ascenso es casi una obligación este año...

Sí, claro. El Hércules es un club que debería estar más arriba y que ya lleva demasiados años en Segunda B. Todos los que vinimos y firmamos aquí sabíamos las exigencias de este club y hay que estar al cien por cien. Y creo que es bonito poder luchar y quedar como parte del equipo que consiguió ese ascenso tan deseado y que tanto se busca. A eso vinimos y creo que estamos en la trayectoria adecuada.

¿Cuáles son las claves para salir de un pozo tan profundo como la Segunda B?

No te puedo decir las claves exactas porque estuve cuatro años luchando en el Cartagena, nos quedamos una vez a 30 segundos de lograrlo y es muy difícil. Hay que ir poco a poco, con pies de plomo, porque esta Segunda B es muy complicada y más este año con la creación de la Liga Pro, que ha llevado a los clubes a reforzarse y a hacer un sobreesfuerzo para llegar ahí. Vamos por el camino correcto y en esta categoría, lo más importante es lo que estamos haciendo: mantener la portería a cero y, a partir de ahí, concretar las ocasiones con la gente que tenemos arriba. También es importante que te acompañe un poco la suerte y que el balón entre en el momento oportuno.

El nuevo sistema de competición reduce mucho el margen de error de los equipos aspirantes...

Totalmente. Ya estamos en el último partido de la primera vuelta. Antes, a 38 partidos, tenías margen para una mala racha de cinco o seis encuentros sin ganar, pero ahora no te lo puedes permitir. Tienes que sacar todos los puntos posibles porque, de lo contrario, no te da tiempo a llegar al objetivo. Nos concienciamos de que había que estar arriba desde la primera jornada y es lo que estamos haciendo

¿En qué centrales se ha fijado como sus referentes?

Siempre me he fijado en Puyol y Sergio Ramos, dos referentes a nivel mundial. Puyol lo dejó hace poco y Ramos sigue al pie del cañón, como capitán de todo un Real Madrid.