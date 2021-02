Un estreno plagado de incógnitas por despejar. Manolo Díaz completa este viernes su tercer entrenamiento al frente del Hércules con la vista puesta en su debut del domingo (12.00, Â Punt) en Los Arcos ante el Orihuela, para el que tiene que resolver las múltiples dudas que ha heredado de este equipo herido tras el relevo de dos entrenadores en apenas 12 días y cuatro jornadas sin ganar que le han sacado de las tres primeras plazas.

El preparador madrileño, partidario de aprovechar el trabajo de sus antecesores, y sobre todo de los conceptos defensivos de David Cubillo, tiene asuntos pendientes en todas las líneas: en defensa, decidir los laterales; en el centro del campo, quién acompaña a Kévin Appin; y en la zona de ataque, quién es el punta y si juega con uno o dos delanteros de referencia. De momento, y mientras da a conocer su esquema de juego, el tercer entrenador del curso sólo ha desvelado que quiere un Hércules «equilibrado y ambicioso, que juegue en el campo contrario y defienda bien a la vez».

DEFENSA

Vuelven Tano y Moisés y dos plazas entre Raúl Ruiz y Javi Pérez y Álex Martínez y Nani

La pérdida de la seguridad defensiva es una de las principales rémoras que recibe Manolo Díaz para estas cinco «finales» que tiene por delante. El Hércules ha encajado cinco goles en los tres últimos partidos, casi el doble de los tres que había recibido en los 10 anteriores. Para cerrar la herida, el equipo recupera a los dos centrales titulares, el sancionado Tano y Moisés tras otra larga lesión de las muchas que están diezmando al equipo. Dando por hecho que el nuevo técnico apostará por una defensa de cuatro hombres, tiene que elegir en los dos laterales.

En la derecha, Raúl Ruiz fue titular el domingo en Santa Eulalia por primera vez después de muchos partidos en los que el joven Javi Pérez defendió el puesto con eficacia; y en la izquierda, debutó ante la Peña Deportiva Álex Martínez, que llevaba un año sin competir y adelantó al canterano Nani, castigado por Alejandro Esteve tras su irregular rendimiento durante todo el curso. Después de una larga lesión, Raúl completó una buena segunda parte en Ibiza hasta que fue sustituido y Álex Martínez dejó algún detalle en el golpeo de balón, aunque los dos goles de la Peña llegaron por su banda tras un córner y una pelota suelta en el área, sin que fueran errores achacables al lateral sevillano. Experiencia o juventud en las bandas, primer dilema para Manolo Díaz.

CENTRO DEL CAMPO

Dudas sobre la pareja de Appin tras la lesión del «faro» Moyita

En los dos últimos partidos con Esteve el Hércules modificó su sistema para pasar de un 4-1-4-1 frente al Valencia-Mestalla a un más equilibrado 4-4-2 en Ibiza. Ante la ausencia por lesión hasta la primera semana de marzo previsiblemente del «cerebro» Sergio Dueñas, Moyita, se da por segura la presencia en el eje del centro del campo del francés Kévin Appin y se le busca compañero en el doble pivote. Parte con ventaja Jon Erice, titular en las dos últimas citas, pero lejos de la versión que se espera del ex de Albacete y Osasuna. No tiene mucho margen para experimentos Manolo Díaz en una demarcación para la que también cuenta con Armando, que jugó de central en Ibiza, y con Diego Benito, casi inédito este curso, además del holandés llegado en enero Darren Sidoel, que aún no ha debutado.

Como interiores parece segura la continuidad de Pedro Sánchez en la derecha, al que le está costando mucho entrar en el equipo tras su lesión, y del alicantino Borja Martínez en la izquierda tras su sorprendente exclusión de la convocatoria ante el Mestalla. El aspense va a más, partido a partido, aunque también está lejos de su mejor versión, y el alicantino firmó la asistencia del 2-1 el pasado domingo tras una gran acción.

DELANTERA

La mala racha de Buenacasa y las opciones del segundo delantero

Si la pérdida de seguridad defensiva es un mal reciente del Hércules, su falta de pegada es una constante, derivada, sobre todo, de las dos lesiones que ha sufrido El Toro Acuña, su ariete-franquicia. Los blanquiazules sólo han marcado 11 goles en 13 partidos, pero no ha sido por falta de claras opciones. Los errores de Sergio Buenacasa ante el portero rival han lastrado la cosecha de puntos en momentos clave de varios encuentros, como los dos últimos y en la visita al líder Ibiza, entre otros. El añorado Benja Martínez, al que se le sigue esperando en el Hércules tras dos años, marcó un buen gol en Santa Eulalia tras salir desde el banquillo y Manu Garrido aporta lucha, espacios y mucho juego de espaldas, pero sigue con dos tantos en su haber en los 10 partidos que ha jugado.

De modo que, en la zona atacante, el nuevo técnico tiene que decidir en primer lugar cuál de los tres será el «9» de referencia en Los Arcos, al tiempo que si opta por jugar con dos puntas o con un segundo delantero como enganche, que bien podría ser David Sánchez. Un mediapunta para tener más juego entre líneas o dos hombres de área. Esa es la incógnita, que también va asociada al esquema por el que se decante Díaz: si el 4-4-2 o un 4-2-3-1, habida cuenta de que el dibujo 4-3-3 propio de un técnico forjado en la cantera del Madrid parece algo arriesgado de entrada por los mimbres con que cuenta y por lo mucho que hay en juego en Los Arcos. En ataque no hay que perder de vista la pujanza del joven delantero Abde, cuyo desparpajo es muy del gusto de la dirección deportiva y sus buenos minutos en Santa Eulalia le han hecho ganar puntos.