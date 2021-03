Sanidad desoye al Hércules y deja en 150 personas el aforo del Rico Pérez este domingo

El Consell ha hecho caso omiso de la solicitud del Hércules, que contaba con el aval de la Federación de Fútbol de la Comunitat Valenciana (FFCV), y ha mantenido en 150 personas el aforo para este encuentro, al igual que para todas las competiciones no profesionales de ámbito estatal. El club alicantino explicará hoy cómo distribuye esas 50 entradas -porque las otras 100 plazas son para los equipos, prensa y personal de mantenimiento y servicios del estadio-, mientras que el presidente de la FFCV, Salvador Gomar, consideró «discriminatoria» para el Hércules y para el fútbol en general la decisión de la conselleria, al tiempo que volvió a rechazar. «Es un agravio que en los cines y los teatros se haya permitido un 50% de su aforo como espacios cerrados en los picos más altos de la pandemia y en un estadio abierto al aire libre con una capacidad para 30.000 personas no se autorice ni siquiera el 10%», añadió.

El club blanquiazul basó su petición de ampliación al 11% del aforo del Rico Pérez en el descenso de la incidencia de contagios de coronavirus experimentado en la provincia en las últimas semanas y en el hecho de que en otras comunidades se permiten hasta 5.000 espectadores en estadios de clubes como el Racing de Santander, Real Murcia y Badajoz, donde las cifras de casos de covid son iguales o superiores a las de Alicante.

El Hércules también argumentó que Sanidad ya autorizó la presencia de 1.000 espectadores en el Rico Pérez en el principio de la temporada con una incidencia y cifra de casos de covid-19 superiores a las actuales en Alicante. Concretamente, esa autorización se concedió el pasado 25 de octubre en el primer partido de la temporada ante el Atzeneta (2-1)

La respuesta denegatoria de la Conselleria de Sanidad a la entidad alicantina se remite a su resolución del pasado 5 de diciembre, en virtud de la cual en las competiciones de carácter estatal no profesional se permite actualmente un máximo de 150 personas, con un límite del 30% de aforo. Es la misma cifra de espectadores autorizada para los partidos del HLA Alicante de la Liga LEB Oro en el Pabellón Pedro Ferrándiz.

El Consell tampoco ha tenido en cuenta en su contestación al Hércules la reclamación formulada el pasado lunes por la Federación Valenciana de Fútbol, que solicitó un aforo del 20% para el Rico Pérez (unas 6.000 personas) por considerar demostrado que el fútbol no incide en los contagios y por el descenso de la tasa de incidencia en las últimas semanas, así como por el cumplimiento «a rajatabla» en el coliseo blanquiazul de todos los protocolos sanitarios.

En esta línea, el Hércules fundamentaba su petición en el hecho de que, con fecha de 14 de octubre de 2020, la Subdirección General de Epidemiología, Vigilancia de la Salud y Sanidad Ambiental consideró el municipio de Alicante como de riesgo medio para la celebración de eventos masivos.

En aquella ocasión -el 25 de octubre en el primer de la temporada en el Rico Pérez-, esta subdirección de la Conselleria de Sanidad autorizó al club blanquiazul albergar 1000 espectadores en las gradas de su estadio cuando había una incidencia mayor de la pandemia que en la actualidad.

En su solicitud del pasado viernes, el club adjuntaba los datos oficiales del Ministerio de Sanidad sobre casos de covid porcentuales e incidencia acumulada en octubre de 2020 y en marzo de 2021. Así, si el 15 de octubre de 2020 las magnitudes eran de 150 y 106’74 respectivamente, el 3 de marzo de 2021 fueron de 116 y 91’35. El Hércules recalcó ayer que ahora los datos todavía son más bajos. A 9 de marzo, y según el Ministerio de Sanidad, estos mismos datos habían descendido a los 63 casos de covid porcentuales y 23’62 la incidencia acumulada en siete días.

Álex Martínez: «Si ganamos al Ibiza, podemos con cualquier otro equipo»

El lateral del Hércules CF, Álex Martínez, aseguró ayer que todos en el equipo alicantino son conscientes de lo que se juegan en el partido de este domingo (12.00) ante el Atlético Levante, en el que apurarán sus opciones de entrar en la fase de ascenso. «Nos lo van a poner difícil, pero tenemos que salir desde el primer minuto a ganar, porque es lo que queremos y necesitamos», dijo el sevillano, quien confió en que el equipo pueda repetir la imagen ofrecida hace dos semanas ante el líder Ibiza. «Si fuimos capaces de sobreponernos y ganar al mejor equipo de la categoría no hay excusa para no hacerlo con otro», indicó Martínez, que garantizó que el Hércules dará “el doscientos por cien» para sumar los tres puntos. «Hay que pensar que el del domingo es el único partido que nos queda, pero a su vez debemos enfrentarlo con la tranquilidad de que va a salir bien», apostilló. El lateral, que llegó al club hace apenas unas semanas, anotó la pasada jornada su primer gol con un gran lanzamiento de falta en Villarreal, si bien dijo que no estaba contento porque sirvió de poco. Por último, Álex Martínez lanzó un mensaje de ánimo a su compañero Javier Acuña, lesionado de gravedad en la rodilla. «Es un palo grande porque es un jugador que aporta muchísimo dentro y fuera del campo. El fútbol está siendo injusto con él y la victoria del domingo debe ser para él porque es el que más se lo merece», concluyó el sevillano.