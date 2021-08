Nani sabe que se queda sin ficha

La eclosión definitiva de Nani será fuera del Hércules o no será. El club ya ha comunicado al joven futbolista alicantino que se queda sin ficha la temporada que viene y la dirección deportiva busca con él (y con su agente) una salida viable del canterano antes de que se cierre el mercado de fichajes. No tiene sitio y así se lo han hecho saber todos las partes, incluido el entrenador, Sergio Mora, a quien el lateral zurdo no ha convencido ni en los entrenamientos de pretemporada ni en los tres encuentros amistosos.