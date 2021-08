Elliot Gómez: «No soy el sustituto de nadie»

Vidas paralelas, billetes de ida y vuelta, aviones que bajan a la cuarta categoría y otros que suben a cielos infinitos, limpios de nubes. Teléfonos que se hartan de sonar, teléfonos que callan para no llorar, agentes que dan palmaditas en la espalda mientras hacen números, destinos contrariados, presentes que se cruzan, pero no se mezclan jamás. Mientras la mayor parte del herculanismo resistente se preparaba para la pérdida de Abde, un joven tinerfeño, de la misma edad que el marroquí, daba su primer paso como activo blanquiazul en préstamo.

Elliot Gómez, un lienzo portentoso para todo tipo de tatuajes, todos con su significado, vestigios familiares la mayoría, con el timbre cálido de su voz canaria, empieza a hablar en blanquiazul. «Puede venir el año pasado, pero al final me salió la oportunidad de ir a Valladolid y pensé que era lo mejor para mí porque allí tendría la oportunidad de jugar en Primera si todo me salía bien», reconoce el joven delantero insular. Puso todas las ganas del mundo, pero le falló la física. Encadenó varias lesiones y apenas gozó de continuidad.

«Lo más importante es sentir que disfruto con lo que hago, solo necesito que me den la oportunidad»

«Tuve mala suerte. Por eso quería cambiar. Alicante es un destino al que me interesaba venir después de haber estado muy cerca de hacerlo el año pasado, así que cuando me volvió a llamar Carmelo (del Pozo), no me lo pensé dos veces», explicó.

Ambidiestro, con un excelente golpeo, capaz de jugar con destreza en cualquiera de las posiciones de ataque, Elliot no teme que su polivalencia, como ocurre tantas veces, le acabe perjudicando porque los entrenadores acaban prefiriendo siempre a los especialistas. «No tengo ningún miedo a eso porque doy el máximo de mí en todas las posiciones, bien atacando por fuera, bien haciéndolo por dentro. He llegado el último, pero vengo a trabajar como el primero. Quiero progresar, sumar, crecer, seguir mi carrera, y si el entrenador confía en mí, devolverle esa confianza», desea el tinerfeño.

«El año pasado pude venir y no lo hice; pero este no me lo he pensado, en este clima estoy como en casa»

Elliot no cambia su tono, pero esboza una sonrisa cuando se le pregunta por el clima alicantino. Después de un paso gélido por Valladolid, la brisa mediterránea tiene claro que le beneficiará. «Aquí me siento como en mi tierra, como en mi casa y eso se tiene que notar. Estoy muy a gusto desde que llegué», reitera.

«Para mí, lo más importante es sentir que disfruto con lo que hago, que doy el máximo en cada partido, en cada sesión de entrenamiento. El nivel de exigencia de un club tan grande como este no me preocupa, no me pesa, más bien es al revés, a mí me motiva jugar en un estadio como este», aventura el joven delantero insular, uno de los valores con más proyección de la cantera del Tenerife, que por eso prefiere cederlo a pedir un traspaso.

«No me siento el sustituto de nadie, puedo jugar en muchas posiciones, golpeó bien el balón y mi cambio de ritmo en la banda es muy bueno», no está mal como autodefinición. El futuro empieza ya.

Guinea convoca a Rubén Belima y Bikoro

El extremo diestro pide permiso para no viajar y así poderse recuperar de sus molestias

Juan Micha, técnico absoluto de la selección de Guinea Ecuatorial (conocida como Nzalang Nacional) ha convocado a dos jugadores del Hércules, Rubén Belima y Federico Bikoro, para los dos encuentros que disputa el combinado africano frente a Túnez (este viernes, 21 horas) y contra Mauritania (el próximo martes, 18 horas), correspondientes a la clasificación para la Copa del Mundo de Catar.

Los dos futbolistas, que estaban pendientes de la resolución del TAS antes de emprender viaje, ya saben que están obligados a viajar a su país. Ambos futbolistas arrastran molestias todo el verano, de hecho, el extremo diestro ni siquiera ha llegado a debutar en pretemporada. Belima ha pedido formalmente quedarse fuera de la lista para poderse recuperar. Si finalmente viajan, se perderán la primera jornada de Liga.